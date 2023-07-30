AI挺台股多頭留意過熱拉回 法人點名這三大族群後市有撐

台股在 AI 族群支撐下帶動周線翻紅，但法人提醒，AI 概念股雖仍有撐，但要留意漲多拉回風險，除此，法人亦看好 ASIC、光電、電信網路族群，第 4 季營收年增幅有望轉正，可逢低布局。

台股周線上漲 262.23 點，收在 17292.93 點，平均日均量 3896.63 億元，但從籌碼面來看，三大法人中外資僅回補 36.11 億元，自營商買超 87.42 億元，投信則賣超 66.08 億元，三大法人合計買超 57.45 億元。

PGIM 保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，目前大盤仍以 AI 族群相對強勢，但要注意這波漲多可能會出現短暫拉回走勢，但在未來產業高能見度的基礎下，遇到波動下跌 1~2 成可視為進場時點。

孫傳恕認為，目前台股指數站穩短中長天期均線之上，搭配 KD 指標交叉向上，只要 AI 動能不熄火，短線有機會挑戰前高，建議可聚焦半導體、伺服器包括 ABF、組裝、散熱，以及高效能運算、資料中心、AI 及 CoWoS 為主要布局方向。

安聯投信提醒，半導體因持續調整庫存因此復甦仍不如預期，尤其消費性電子的終端需求仍較疲軟，因此焦點還是聚焦在 AI 相關，部分受惠 AI 發展的企業，毛利率拓展確實具備發展潛力，值得留意。

但安聯投信認為，隨著基本面有望逐步落底，無論是全球或台灣下半年經濟皆有機會逐步好轉，在此中長線趨勢之下，對台股具正面支撐作用。

在基本面已逐步改善的前提下，外資將關注 AI 可望推動科技股 2024 年進一步的獲利增長，亦有望挹注市場信心。

另外，在總經面部分，法人認為隨著通膨數據和緩、升息有望邁入尾聲，加上外界擔心的經濟硬著陸，目前看起來沒有發生，美國整體消費動能表現也算相對具有動能，可望提供股市利多支撐。