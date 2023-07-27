〈亞洲生技大會〉保瑞董座：藥廠併購機會增 有幾個案子洽談中

保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙今 (27) 日針對併購案提到，美中關係讓台灣藥品專業代工產業 (CDMO) 機會，包括併購場合不會看到中國買方、升息環境墊高籌資成本等，目前有看到不少標的售價有折扣，而公司確實也有幾個案子洽談中，希望今年不會讓外界失望。

盛保熙指出，過去三個月常到美國，從中發現美中關係給了台灣 CDMO 廠三到五年的高速發展機會，因為中國買方減少、有些大藥廠釋出標的出售，現在有能力的公司是啟動併購好時機。他形容，「現在就像新光三越的大折扣」。

他進一步說，以集團目前的規模，後續併購都會傾向大規模標的，不過若有特殊技術的藥廠，併入集團後可以為客戶開發能力直接加乘，也是好的併購。

談到併購團隊，盛保熙表示，已經聘僱兩個人進行併購案的評估，標的不僅是 CDMO，也考慮買好的產品，地區則會以美國為主。

至於今年是否還會有併購案，盛保熙回應，目前確實有幾個案子在談，有些已洽談很久，希望不會讓外界失望。

盛保熙認為，學名藥不是長久策略，還是要有自己的品牌，透過併購好的品牌藥再利用集團產能優勢，將擴大綜效，加速公司雙引擎成長策略。

台灣生物產業發展協會舉辦的「2023 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」今 (27) 日於亞洲生技大會中頒獎，保瑞榮獲「傑出生技產業金質獎」。

盛保熙表示，專注成為藥業 CDMO 中的領導品牌、讓全世界用到保瑞生產的藥一直以來都是公司致力的方向，往全球前十大 CDMO 藥廠邁進也是公司努力的目標，非常感謝評審團對於保瑞的肯定。