華碩攜手英特爾 搶攻迷你PC市場

華碩 (2357-TW) 今 (19) 日宣布，已與英特爾 (INTC-US) 已達成一份合約條款清單 (Term Sheet)，未來華碩將製造、銷售和支援英特爾第 10-13 代新一代運算單元 (NUC) 產品線，並進行未來產品設計的開發工作。

英特爾副總裁 Sam Gao 表示，英特爾 NUC 團隊推動超小型電腦的市場創新，隨著英特爾策略調整，首要任務是確保客戶和合作夥伴能夠順利交接，協助生態系合作夥伴持續推動 NUC 系統產品的成長，與華碩合作將可為英特爾的 NUC 系統客戶提供完善的支援。

英特爾積極進行策略調整，華碩表示，公司能夠提供客戶領先業界的專業知識，在迷你 PC 方面也擁有豐富的經驗，是延續推動 NUC 系統產品創新與發展的理想之選。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑強調，雙方合作後將能夠引領 NUC 系統產品線的發展，攜手強化迷你 PC 的未來，擴大 AI、AIoT 領域的發展，致力為 NUC 系統客戶提供卓越的產品和支援。

根據擬定中的合約，華碩將取得 Intel NUC 系統產品線設計的非專屬授權，製造並販售第 10-13 代 NUC 系統產品，並進行未來產品設計的開發，華碩也將成立全新「NUC 事業部」，持續為 Intel NUC 系統客戶提供產品與支援。