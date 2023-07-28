〈台積研發中心啟用〉劉德音：研發團隊將探索1.4奈米及以下技術

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(28)日召開全球研發中心啟用典禮，董事長劉德音表示，研發團隊將更積極開發領導世界半導體業的技術，探索 2 奈米、1.4 奈米及以下技術，未來團隊要在研發中心待至少 20 年，20 年內會開發什麼樣的技術，研發人員將會給出答案，並找出能大量生產的方法。

劉德音表示，研發中心開幕展現台積電根留台灣，持續推動半導體技術往前邁進，也驅動未來世界科技持續創新的決心，36 年前，台積電在台灣這塊土地誕生，經過多年耕耘已成為業界領導者，而台積電的研發歷史要回溯 30 多年前。

劉德音說，台積電 1987 年在工研院電子所設立研發，1990 年自建廠房後，研發團隊遷到晶圓二廠，1996 年進入晶圓三廠，2003 年進入台積電晶圓十二廠，在十二廠待了 20 年，如今進入研發中心，將更積極開發領導世界半導體業的技術，探索 2 奈米、1.4 奈米及以下技術。

劉德音並透露，研發中心建築 5 年多前就開始策劃，在設計與施工上有很多巧思，但研發中心最重要的不是宏偉建築，而是台積電的研發傳統，過去 30 多年來，面對半導體技術不斷演進要求，台積電秉持務實創新態度和精誠團結精神，持續創造高經濟價值技術，對社會與人類世界產生深遠影響。

劉德音表示，研發團隊 2003 年遷入晶圓十二廠時開發 90 奈米，20 年後遷入研發中心開發 2 奈米，是 90 奈米的四十五分之一，未來要在研發中心待至少 20 年，「20 年內會開發什麼樣的技術？半導體元件大小如何？用什麼材料？光、電運算如何整合？量子、數位運算如何共用？」，研發中心的研發人員將會給出答案，並找出能大量生產的方法。

台積電全球研發中心將成為台積電研發組織新據點，進駐的研究人員將專注於開發 2 奈米及更先進的製程技術，並探索新材料與電晶體結構等領域的研究，研發人員已陸續搬遷入駐，今年 9 月前，共有超過 7000 名研發人員將全數就位。

台積電全球研發中心樓地板總面積達 30 萬平方公尺 (約等同於 42 座標準足球場)，採綠建築設計，包含植生牆、雨水回收系統、可最大限度利用自然光的窗戶，及能夠在高峰條件下產生 287 千瓦的屋頂太陽能板裝置。

