【選股策略】小資女投資術！善用生活選股法，體驗生活又投資！

故事是這麼開始的，大美是個普通的上班族，開啟一天的工作從到便利商店買早餐開始，大美最喜歡的早餐組合是一顆茶葉蛋配一瓶燕麥飲，吃完早餐滿足的她開始了一天的工作。上午的會議一晃就過了，午餐跟同事一起點了份煎餃，路過咖啡店就順帶買了杯咖啡回辦公室，繼續下午的工作。下班後的大美，為了維持體態，每天堅持去健身房運動，結束後買個健康餐回家享用，結束完美的一天。

要說有什麼興趣或嗜好，就是周末時，大美喜歡到書局，看書充實自己的內涵，還有為了維持自己的外表，大美還會去運動用品店、藥妝店挖寶，採購新的運動服、美妝保養品，由內而外的做個精緻的女人。除此之外，大美還是個孝順的孩子，每個月都會從台北搭高鐵回南部陪家人，同時大美的朋友也很多，經常會揪她一起租車出去玩耍，生活過得多采多姿。

不過事情並非總是這麼順利，房東突然通知要把房子賣掉，請大美一周內搬離租屋處，好在大美用租屋網很快就找到新住處了，重啟新的生活圈。不禁感嘆，北漂青年一路走來雖然充滿困難與挑戰，不過也讓大美成長茁壯為一個獨立自主的大人了。

身邊有哪些生活選股的機會呢？

故事結束，請問大美身邊一共有幾個生活選股的機會呢？大美的日常生活中到處都是投資機會，我們就來看看市場上有哪些公司適合小資族存股投資。

表格涵蓋上市櫃股票，依據民生需求做分類，並依照股票類別以市值排序。

存股是一種長期投資，長期持有、穩定配息是這種投資方式的目標，因此越高的殖利率，也就是能獲得更高的配息對投資人是更有利的。同時，既然要長期持有，我們當然希望是間穩定的公司，所以市值大的大公司會更安全。

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豐存股挑選的個股都是篩選財務體質較好的公司，每個月定期定額扣款，手續費還有優惠，輕鬆從日常生活中找出值得投資的好標的，讓你不只是這間公司的消費者，同時也是公司的股東。

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投資從生活開始，所選的公司會更貼近自己的日常生活，更能敏銳的觀察到產品的優劣變化，而且普通人都能夠感受到民生必需用品的變化，不論是物價上漲、或者是供不應求等等的現象，都遠比起其他類型的股票容易觀察。日常生活中的好公司，只要稍加留心，就能挑選出值得投資的標的。(文章來源: 生活選股法，發揮散戶投資人的最大優勢！)

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