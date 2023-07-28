〈台積研發中心啟用〉張忠謀重溫兩觀念 期勉團隊「不要走英國海軍那條路」



晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (28) 日出席全球研發中心啟用典禮，他並向現場與會者重溫「科技企業必須技術自主」及「研發與製造要緊密合作」兩個觀念，也期勉研發團隊，在終於有自己的家的同時，「不要走英國海軍那條路」。

張忠謀說，要對研發及營運團隊致上十分的敬意，這十年來，對台積電、對世界半導體業、甚至對世界經濟的貢獻很大，也是因為研發及營運團隊做了那麼大的貢獻，台積電才成為兵家必爭之地，「我也不知道應不應該為了這個謝謝你們」。

張忠謀表示，趁今天重溫一個觀念，一個科技企業技術必須自主，台灣有很多科技公司都沒有自主技術，這點台積電從最初就堅持，一開始飛利浦以技術作蠱，誘惑台積電使用他們的技術互相授權發展，台積電堅決拒絕，雖接受飛利浦互相授權，但保有技術自主，並在 5-10 年中享受他們專利權陽傘下的保護，避免專利權紛擾。

張忠謀說，台積電從技術自主到技術領先是條漫長的路，幾乎走了 30 年，一直到 7 奈米才有信心地說是技術領先，其中將研發建立起來是很巨大工作，台積電一年研發費用營收占比約 8%，已維持 20 幾年，目前一年研發費用 55 億美元，高於麻省理工學院 (MIT) 全年的預算 20 億美元。

張忠謀指出，研發與製造緊密合作，是另一個要重溫的觀念，這也是台積電很大的致勝關鍵，營運副總經理王英郎與營運 / 先進技術暨光罩工程副總經理張宗生就像是雙胞胎，雙方展現研發與製造間的密切合作。他也說，研發團隊一直以來都在 Fab 間到處遊走，沒有「自己的家」，現在終於有個家，要恭喜他們。

張忠謀最後並以自己在德儀 (TI) 時，時任董座曾推薦同仁閱讀的書籍中的故事，勉勵研發團隊，他說，19 世紀時，英國海軍非常厲害，但他們到了 20 世紀才有海軍部的家，不過大樓建立後，英國海軍就開始沒落了，期勉研發團隊，「不要走英國海軍那條路」。