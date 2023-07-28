〈台積研發中心啟用〉魏哲家強調 「台積電根留台灣」

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (28) 日舉行全球研發中心啟用典禮，總裁魏哲家表示，要藉此機會向全台人民表示台積電根留台灣的決心，最近台積電應客戶要求，在世界各地蓋很多產線，很努力在做本分內的事，但也聽到有些關切聲音，說台積電是否把重心往外移，在台灣應該有的發展都停頓了，在此我要說，「沒有！我們根留台灣」。

魏哲家說，也要藉這個機會向政府多年來的支持與鼓勵表達謝意，長久以來，台積電都在仰賴政府在水電、土地和人才培養方面的支持，沒有這些支持，台積電做不到今天的規模，且台積電對綠能發電、節約用水、環保要求一定全力以赴，這是台積電對社會、國家、乃至全世界的責任與義務。

魏哲家並說，台積電在台灣有許多生產基地，包括新竹縣市、台中市、台南市及高雄市，各地方政府及人民對台積電的愛護，使同仁能安心快樂工作，台積電今天才會在世界占有一席之地。

魏哲家也藉這次全球研發中心的啟用，向客戶表示，台積電會繼續努力不懈投資研發，與客戶一起發展他們最新產品；並要向研發團隊表達感謝，感謝所有同仁的努力，使台積電站在世界上數一數二的地位。

魏哲家最後並向創辦人張忠謀表達最高敬意與感謝，他說，創辦人 30 幾年的教導與領導，台積電才有今天的成就，創辦人雖退休，但影響力一直沒有退休，經營團隊謹守他的要求，「技術領先、卓越製造及客戶信任」，希望能不辜負創辦人的期待。

