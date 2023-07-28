〈台幣〉外資落跑 新台幣帶量重貶1.52角收31.39元 創8個月新低

外資股匯雙向操作，在外資匯出股利拖累下，新台幣匯價帶量下挫。新台幣兌美元今 (28) 日重貶 1.52 角收在 31.39 元，創逾 8 個月來新低價位，台北及元太外匯交易市場合計成交量共 23.03 億美元；另新台幣本周貶值 1.5 角，周線連二黑。

台股今天在三大法人同步買超下，大盤小漲 51.11 點，收在 17292.93 點，外資雖在台股買超 15.71 億元，但在匯市卻是反向操作，在外資匯出壓力下，新台幣早盤就貶破 31.4 元價位，低點下壓至 31.419 元、一度貶值 1.81 角。

新台幣今天開盤貶值 4.2 分以 31.28 元後，在外資匯出股利壓力下，拖累新台幣匯價跳水，盤中高點為 31.28 元、低點下探 31.419 元。

外匯交易員說，新台幣今天重挫主要是外資領取股利後匯出，外資今天匯出金額占成交值約一半，因此儘管適逢月底有出口商拋匯，但遠不及外資撤離，尾盤靠著央行調節，才讓貶幅有所收斂。

外匯交易員指出，目前適逢上市櫃股利發放旺季，外資在股息入袋後都會循例匯出，加上壽險、投信美元買盤，三股力道加劇新台幣貶值壓力，使得新台幣今天爆量重挫，單日成交量 23.03 億美元，創近 5 個月以來最大量。

展望後市，外匯交易員認為，美國聯準會保留 9 月升息選項，提供美元一定支撐力道，加上 8 月外資持續匯出股利，預期短線將朝貶值方向整理，預期要等 9 月消費性電子商品出爐，拉抬出口表現，新台幣才可望由貶轉升。

根據中央銀行統計，美元指數大漲 1.35%，美元轉強讓主要亞幣偏弱整理，人民幣貶值 0.3%，日元升值 0.16%、韓元升值 0.05%。