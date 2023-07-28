出國正夯！國內航班票價下滑 美航空公司營收增長恐受創

天價機票曾是美國各大航空公司擺脫疫情大流行影響的一大利器，但隨著各航班增加，以及消費者偏愛出國旅遊而非疫情期的近距離旅遊，各大航空公司都出現國內票價下滑趨勢。

儘管需求強勁，西南航空 (LUV-US)、阿拉斯加航空 (ALK-US) 和美國航空 (AAL-US) 等航空公司仍預測第三季收入增長放緩或疲軟。

追蹤 16 家航空業者（多為美國企業）的 NYSE Arca 航空股指數 (XAL-US) 本周跌逾 6%，將今年迄今的漲幅收斂至 37%，但仍大幅高於 S&P 500 指數今年表現，因 S&P 500 指數本周雖小漲，但今年迄今僅上漲 18%。

雖然美國最新通膨報告顯示，機票價格大降，但細分國內外機票情形卻大不相同。根據票價追蹤公司 Hopper 的數據，目前美國國內機票平均往返機票為 258 美元，較去年下降 11%，比 2019 年下降 9%。相比之下，國際機票均價 958 美元，較去年漲價 8%，與 2019 年相比更上漲 23% 之多。

這轉變顯示航空公司自疫情後的復甦進入了新篇章，也是聚焦國內旅行的航空公司一大挑戰。夏日旅遊旺季通常在八月中旬準備開學後漸漸轉淡。

然而，國內旅行降溫之際，商務旅行需求卻仍未恢復到疫情爆發前的水準。

西南航空周四 (27 日) 表示，由於本季運力增加 12%，預估單位營收將較去年同期下降 7%。

航空公司每可用座位、每英哩的營收是衡量航空公司可用多少運力產生多少收入的指標。

整體而言，西南航空將單位營收下降怪罪於較平常增長更快的運力，但仍預期本季營收創紀錄，儘管不含燃料的單位成本也將較去年同期上漲 3.5% 至 6.5%。

西南航空明年將重新調整其網絡，以適應疫情後旅行模式的變化，例如疲弱的商旅需求增長。西南航空周四重挫近 9%，收每股 33.02 美元，全數吐回今年漲幅並轉下跌近 2%。

與此同時，阿拉斯加航空本周預測第三季營收將持平到增長 3%，單位營收年減 9% 至介於中點，運力則較去年同期增長多達 13%。

阿拉斯加航空執行長 Ben Minicucci 本周發布財報時也提到，今年剩餘時間，環境顯然正在發生變化，國內機票價近期也開始自峰值回落。

美國航空上周預期，本季單位營收將年減 6.5%，但全年單位營收將增長百分比偏低個位數。美國航空仍預期夏季季度將實現獲利。

達美航空和聯合航空提供非常樂觀的預期，重申國際營收的力道超越預期，尤其是在航班增加情況下，前往歐洲和亞洲的旅行增加。