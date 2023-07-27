〈財報〉西南航空上季獲利下滑 示警全年成本上揚

西南航空 (LUV-US) 周四 (27 日) 警告，今年勞動成本將上升，並暗示本季定價將趨於疲軟，引發了人們的擔憂營運費用的上升可能會加劇家庭預算緊張，對旅遊需求造成潛在打擊。

該航空公司股價在周四盤前交易下跌了 5%。

這家美國最大國內線航空公司預計第 3 季每可用座位英里收入 (RASM) 將下降 3% 至 7%，而運力預計將成長約 12%。

不過，西南航空預計當季將實現獲利，營收將創歷史新高。

該航空公司將定價能力指標 RASM 的下降歸因於與去年旅遊需求繁榮的偏高基期。

美國航空業者大多重申旅遊需求的韌性，部分原因是運力有限，但人們仍然擔心利率上升對消費者可支配收入的影響。

最近的美國通膨數據加劇了這些擔憂；數據顯示航空票價連續第三個月下降。阿拉斯加航空集團本周表示，國際旅遊需求的激增也搶走了國內旅遊的市場。

昂貴的勞動合同將給航空公司今年的獲利帶來壓力。尚未與其機師達成新協議的西南航空表示，每可用座位英里的成本將在 2023 年下降 1% 至 2%，低於其之前預期的 2% 至 4% 的降幅。

燃料成本也上調至每加侖 2.7 至 2.8 美元，而之前的預期為每加侖 2.6 至 2.7 美元。

西南航空補充說，它正在修改 2024 年的航班時刻表，以反映大流行後客戶旅行模式的變化。

與此同時，較高的費用也對第 2 季獲利造成壓力：從去年同期的 7.6 億美元合每股 1.2 美元降至 6.83 億美元和每股 1.08 美元。

總營收成長 4.6%，達到 70.4 億美元。