〈財報〉航空業景氣爆棚 奇異電氣調升全年獲利財測

奇異電氣 (GE-US) 周二 (25 日) 調升全年獲利財測，因航空業者希望搭上航空旅遊熱潮，對噴氣客機引擎備件和服務的強勁需求，導致該公司上季獲利超過華爾街預期。

該公司股價在周二盤前交易上漲了 2%。

總部位於麻州波士頓的奇異電氣目前預計 2023 年調整後每股獲利在 2.1 至 2.3 美元間，而之前預測為 1.7 至 2 美元。根據 Refinitiv 的調查，該財測與分析師對 2023 年每股獲利 2.06 美元的預期相符。

與之前估計的高個位數範圍相比，今年的營收成長預計將處於低兩位數範圍內。

今年自由現金流預計在 41 至 46 億美元之間，高於之前預期的 36 至 42 億美元。

航空業從疫情低點復甦的速度快於預期，提振了引擎製造商的業績，因為商用飛機的短缺迫使航空公司延長使用舊機的時間，從而增加了對高獲利的售後服務需求。

奇異電氣的航太部門為波音公司 (BA-US) 和空中巴士的噴氣式飛機生產引擎，其訂單、營收和營業獲利較上年同期實現 2 位數成長。第 2 季服務收入同比成長 31%；去年服務營收占該部門的 70%。

該公司還報告指出，LEAP 引擎的交貨數量增加；該引擎是由該公司與法國賽峰集團的合資企業生產。

奇異電氣表示，今年其航太業務的營業獲利預計在 56 至 59 億美元之間，高於之前估計的 53 至 57 億美元。

該公司表示，該部門營收預計將高於之前的預期，從而在 2023 年實現「明顯」更好的營業獲利，這是可再生能源業務有所改善的跡象。

奇異電氣第 2 季調整後獲利為每股 68 美分，而 Refinitiv 調查分析師估計每股獲利為 46 美分。總營收成長 18% 至約 167 億美元。