美股重點新聞摘要2023年07月28日

今日操盤前瞻

美股財報 (7/27 盤後)：福特 (F)、英特爾 (INTC)

日本央行公布利率決議

美國 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數

美國 7 月密大消費者信心指數終值

英特爾 Q2 轉虧為盈 本季展望樂觀 盤後強漲 8%

英特爾 (Intel) 周四 (27 日) 公布第二季財報，隨著撙節成果發酵，上季營收、獲利雙雙優於預期，且順利轉虧為盈，同時對本季營運釋出樂觀展望，帶動盤後股價勁揚逾 8%。閱讀全文...

福特上修全年財測 宣布放慢電動車增產步調 盤後翻黑

福特汽車 (Ford) 上季獲利猛增兩倍、營收年增 12%，並宣布上修全年稅前獲利預測，周四 (28 日) 盤後一度勁揚 4.2%，但該公司宣布電動車生產目標將延後達標後，盤後股價應聲由紅翻黑。閱讀全文...

日經：日本央行將討論調整 YCC 允許長期利率超過 0.5%

《日經新聞》（NIKKEI）周四（27 日）報道，獲悉日本央行（日銀）本次會議將討論調整收益率曲線控管（YCC）政策，讓長期利率在一定程度上高於 0.5% 的上限，這種調整可以讓央行的政策更加靈活。閱讀全文...

美國第二季 GDP 初值報 2.4% 遠超預期 消費者與企業支出撐腰

美國商務部周四（27 日）公布的數據顯示，美國第二季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初值報 2.4%，增幅不僅超越第一季的 2%，也遠超出市場預期的 1.8%。第二季個人消費支出季增年率初值報 1.6%，儘管較前值 4.2% 有所回落，但仍遠超市場預期的 1.2%。閱讀全文...