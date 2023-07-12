傳英特爾CEO季辛格出訪中國 盼高塔半導體收購案順利過關

以色列晶圓廠高塔半導體（Tower Semiconductor）周二（11 日）盤中股價漲近 3%，此前外媒 Dealreporter 報導指出，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）本周會在中國等待反壟斷監管機構對其以 54 億美元收購高塔半導體的決定。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 周二盤中股價上漲 0.57%，每股暫報 32.92 美元；高塔半導體 (TSEM-US) 盤中股價上漲 2.71%，每股暫報 36.35 美元。

根據 Dealreporter 周二援引知情人士消息報導，季辛格的中國訪問行程將從周一開始持續到周四，並且可能在訪問期間和中國反壟斷機構國家市場監督管理總局官員會面。對此，英特爾發言人證實出訪消息。

報導指出，這是季辛格近月來第二次出訪中國，與此同時，高塔半導體交易的終止期限 8 月 15 日也逐漸逼近。不過目前沒有跡象表明，該交易已完成中國反壟斷監管機構的最後審批程序。

近幾個月，由於投資人擔心該筆交易可能卡關中國，高塔半導體的股價走勢波動。另有媒體上月報導，美國拜登政府可能會在 7 月底前完成一項行政命令，預料會切斷美國在中國的某些投資。

季辛格曾在今年 4 月底表示，出訪中國後，公司以 54 億美元收購高塔半導體的計畫和中國監管機構取得「進展」。