鉅亨美股雷達：美將公布PPI數據 英特爾在中國推出雲端AI訓練晶片

美股重要看點：

市場關注 PPI 數據以及 Fed 官員談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.82%。美股期貨週四 (13 日) 上升，道瓊期貨下漲 0.17%，標普 500 期貨漲 0.33%，那斯達克 100 期貨漲 0.70%。

昨日公布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 年率 3%，為 2021 年 3 月以來的最低水準，低於市場普遍預期。Fed 官員重申對抗通膨的鬥爭遠未結束，市場普遍預計 Fed 將在本月底的下次會議上升息 25 個基點。

然而，通膨明顯回歸的訊號對於風險資產來說是個可喜的信號，促使全球股市上漲。資深經濟學家漢克 (Steve Hanke) 表示，通膨問題在美國已成「歷史」。

周四注意力將轉向生產者物價指數 (PPI)，這是另一個備受關注的通膨指標，將於美東時間上午 8:30 公布。結果可能會嚴重影響 Fed 貨幣政策決策的軌跡，並預示通膨的未來道路。

看多的投資人如今希望，在通膨降溫、經濟成長仍穩健的狀態下，即將登場的財報季能為美股帶來更多動能。

隨著第 2 季財報季的序幕本周五揭開序幕，美股氣勢可能在未來幾天面臨考驗。這波漲勢已讓標普 500 指數估值飛越歷史水準，代表成分股企業必須交出穩健的財報，讓股價有合理的解釋。

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 說：「未來幾周，市場會對財報相當敏感。在估值上升的情況下，投資人期待也會更高。」

根據 Refinitiv Datastream 的資料，標普 500 指數目前本益比為 19.2，高於 15.6 的長期平均值。Refinitiv 資料預估，美企第 2 季獲利預估年減 6.4%。

Baker Avenue 資產管理公司首席策略師 King Lip 說：「如果企業財測強勁，就會看到股市繼續上漲。但如果營收或獲利成長展望沒有超越利率的上升幅度，就可能在短期內看到股市觸頂。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 PPI 年增率 (%)，預估 0.4，前值 1.1

美國 6 月 PPI 月增率 (%)，預估 0.2，前值 - 0.3

美國 6 月核心 PPI 年增率 (%)，預估 2.8，前值 2.8

美國 6 月核心 PPI 月增率 (%)，預估 0.2，前值 0.2

重要個股動態：

英特爾 (INTC-US) 週二（11 日）在中國市場推出雲端人工智慧（AI）訓練晶片——Habana® Gaudi®2，這款晶片可滿足大規模語言模型、多模態模型及生成式 AI 模型的需求，且性能在一些關鍵指標上勝過輝達（Nvidia）(NVDA-US) A100。

據《財聯社》旗下《TMT 時報》報導，該 Gaudi2 處理器及 Gaudi2 夾層卡 HL-225B，以第一代 Gaudi 高性能架構為基礎，具有 24 個可編程 Tensor 處理器核心 (TPCs)。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

輝達 (NVDA-US)5 月交出超狂財測，但 Cowen 分析師 Matthew Ramsay 認為，即便如此，也無法完整呈現該公司看見的巨大商機，因此他提高輝達的營收預測，超越該公司財測高標，並樂觀認為輝達的上漲空間仍大。

輝達 5 月下旬表示，本季 (第 2 季) 營收預估為 110 億美元加減 2%，遠勝分析師預測的 71.7 億美元。Cowen 的 Ramsay 原本也預測 110 億美元，但最近把預測值提高到 120 億美元。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

迪士尼 (DIS-US) 公司表示，現任執行長勞勃艾格 (Bob Iger) 的聘用契約將延長兩年至 2026 年。該消息並未明顯影響迪士尼股價。

迪士尼董事會獨立成員一致表決同意延長艾格契約兩年，因艾格在公司持續轉型期間展現領導的連續性，且延長契約後，艾格有更多時間可執行過渡至繼任者的計畫。