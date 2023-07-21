看好微軟下週財報 華爾街分析師紛紛上調目標價

美科技巨頭微軟 (MSFT-US) 將在下週公布財報，受惠於 AI 熱潮，該公司前景看好，華爾街分析師也紛紛上調微軟的目標價並建議買進。

微軟將於 7 月 25 日發布財報，分析師預期該公司第四季財報表現亮眼，主要受惠微軟推出的 AI 商用軟體，將推動股價在未來將進一步上漲。

Stifel 分析師 Brad Reback 重申了對微軟股票「買進」的評級，並將該股目標價從 320 美元上調至 380 美元。

Reback 表示，預期微軟 Azure 雲端業務第四季表現優異，營收有望增長 26% 至 27%。此外，他預計 Office 365 業務也將強勁增長，不過，考慮到新冠疫情後需求低迷，PC 相關業務預計將持續面臨阻力。

花旗分析師 Tyler Radke 也重申了對微軟股票「買進」的評級，將目標價從 340 美元上調至 425 美元。 Radke 指出，他從經銷商得到的訊息顯示，企業和消費者支出的回溫，有望延續到 2024 年。

瑞銀 (UBS) 分析師 Karl Keirstead 日前也給予微軟 400 美元的目標價，主因是該公司旗下 AI 服務 Microsoft 365 Copilot 的月費方案費用遠高於瑞銀原先預期。

Keirstead 指出，Microsoft 365 Copilot 的價格為每月 30 美元，遠高於瑞銀原先預期的 10-15 美元，並且與許多主要 Office 365 產品價格相當。「這大大提高了我們對 2025 財年營收增長的初步估計。」Keirstead 說道。

Jefferies 股票分析師 Brent Thill 也表示，雖然目前 Microsoft 365 Copilot 仍處於有限預覽階段，但很顯然，該產品以及未來後續 AI 價格將逐步增加並推升微軟的營收。