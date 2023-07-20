路透：微軟遭德國競爭對手指控壟斷市場競爭

路透周四（20 日）報導，微軟遭德國競爭對手 alfaview 控告有害市場競爭，這是迄今為止針對微軟的 Office 產品綑綁視訊應用程式 Teams 所提起的第二起反壟斷訴訟。

報導指出，監管機構已準備對微軟綑綁的行為進行調查。在 2020 年以來，微軟一直受到歐盟反壟斷機構的注意，當時 Salesforce(CRM-US) 旗下工作通訊軟體 Slack 投訴 Teams 與 Office 綑綁可能壟斷市場。

如今，alfaview 表示已向歐盟執委會提交類似投訴。該公司表示，微軟的綑綁給 Teams 帶來一種獨特的競爭優勢，這種優勢無法用性能來證明，也是競爭對手無法比擬的，對通訊軟體市場競爭帶來重大且持久的影響。

對上述報導，微軟拒絕就 alfaview 的投訴置評。截稿前，微軟 (MSFT-US) 周四盤前股價上漲 0.23%，每股暫報 355.90 美元。

知情人士本月曾表示，在微軟的補救措施未能奏效後，歐盟執委會將對該公司的綑綁舉動展開調查。據了解，微軟在過去 10 年因違反歐盟競爭規則而被罰款 22 億歐元 (合 25 億美元)，該公司提出降低不含 Teams 的 Office 產品的價格，但監管機構希望降價幅度更大。

不過，歐盟執委會目前尚未展開正式調查，但微軟正在接受非正式調查。微軟發言人表示：「我們將繼續配合歐盟委員會的調查，並對務實的解決方案持開放態度，以解決其擔憂，並為客戶提供良好的服務。」

Alfaview 敦促歐盟反壟斷監管機構展開正式調查，稱微軟向歐盟執委會提供的補救措施不足