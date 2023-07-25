微軟、谷歌、3M、新紀元能源等36家標普成分股，將於今晚先後發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 02 分)

■ 道瓊指數：下跌 -22，跌幅 -0.06% 至 35559。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 31.50，漲幅 0.20% 至 15592.75。

■ 標普 500 指數：上漲 2.00，漲幅 0.04% 至 4585.50。

【今日總經數據】美國 5 月房價指數，今日發布季報的標普 500 成分股如下 (前往完整版清單)：

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二、美股盤前關注重點

1. 雪佛龍考慮生產電動汽車用鋰電池：雪佛龍 (CVX.US) 首席執行長 Mike Wirth 在接受採訪時表示，公司正在考慮生產電動汽車用的鋰電池機會，目前尚未提供更多細節。

2. 微軟測試將 Bing Chat 登陸 Chrome 和 Safari：微軟 (MSFT.US) 證實人工智能聊天機器人 Bing Chat 即將登陸非微軟系統，即 Chrome 和 Safari，此次擴展將使類 ChatGPT 的人工智能聊天機器人 Bing Chat 供廣泛的用戶使用。

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3. 豐田旗下日野汽車將於明年推出重型電動卡車：豐田 (TM.US) 旗下日野汽車，傳將於明年 2024 年於美國推出重型電動卡車，日野正與挪威合作夥伴 Hexagon Purus 聯合開發電動汽車，目前計畫到 2030 年於美國銷售 1 萬輛。

4. 蘋果向開發者提供 Vision Pro 頭盔設備：蘋果昨日宣布，開發者可以在公司網站上申請獲得 Vision Pro 頭盔設備，蘋果公司還將提供一系列支持，以幫助開發人員打造開創性 Apps 體驗。除設備本身外，蘋果還將協助設置設備、代碼級別技術支持以及蘋果技術專將將對應用程式及遊戲進行兼容性評估。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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