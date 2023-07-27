中國遊戲產業報告：玩家人數創歷史新高 產業正逐步走出低谷

中國音像與數字出版協會 (CGIGC) 周四 (27 日) 表示，隨著全球最大的遊戲市場在嚴厲打擊後恢復增長，中國的視頻遊戲玩家數量已增至創紀錄的 6.68 億，年增 0.35%，約占總人口的一半。

隨著中國國際數字娛樂產業大會 (CDEC) 在上海浦東召開，CGIGC 第一副理事長張毅君在會上發布《2023 年 1-6 月中國遊戲產業報告》。根據報告，今年上半年中國遊戲市場實際銷售收入規模為 1442.63 億元人民幣，年減 2.39%，但較去年下半年成長 22.2%，回暖趨勢明顯。

報告認為，收入較去年下降，主要是因為用戶消費意願及消費能力，在 1-4 月尚未恢復，進入 5 月後，收入已開始出現較大增幅，但仍難以抵消此前降幅。

張毅君表示，「在全球遊戲市場低迷的背景下，中國遊戲產業正逐步走出低谷，呈現上升趨勢」，「面對下半年的挑戰，我們仍需提振行業信心。」

去年，由於政府出於對遊戲成癮的擔憂而對遊戲行業進行了長達數月的全面打擊，中國的遊戲玩家人數首次出現萎縮。並使騰訊控股 (00700-HK) 和網易 (NTES-US) 等遊戲巨頭損失了大量收入和市值。

作為打擊行動的一部分，當局在 2021 年至 2022 年間停止批准新遊戲近 8 個月，但此後放鬆了監管。就在周三，監管機構批准了最新一批遊戲牌照，允許 88 款遊戲在 7 月份上市。

花旗銀行分析師 Alicia Yap 周三發布報告指出，當前每月批准的遊戲多達 90 款，2023 年全年國內遊戲總數為 1000-1100 款，幾乎是 2022 年數字的兩倍。

Yap 表示，對於下半年中國遊戲審批流程保持穩定，他們充滿信心。