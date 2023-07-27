瑞穗鮮乳土司首摘ITI國際風味絕佳三星獎

來自台灣的「瑞穗鮮乳土司」首度參賽食品界權威的國際風味評鑑 (ITI)，面對 200 多位世界一流美食家以最敏銳的味蕾考核來自全球各國的美食，根據 5 項國際感官分析標準，在第一印象、視覺、嗅覺、味覺到質地口感，瑞穗鮮乳土司拿到平均 90% 以上卓越高分的全方位肯定，成功勇奪 ITI 國際風味絕佳 3 星大獎，驚豔國際舞台。

夜幕低垂，多位 30 年資歷以上的烘焙師傅組成團隊投入瑞穗鮮乳土司生產，從自製麵種的第一步開始就不馬虎，取自裸麥粉菌相培養的液種，在攝氏 0 到 7 度 C 的低溫環境中，經過 60 小時的發酵熟成，乳酸菌與酵母菌共生，成就絕佳的活化狀態。

取得自製麵種後，瑞穗鮮乳土司近 10 小時的製作工序才正式展開，需經過中種攪拌、發酵、再攪拌、再發酵、麵糰切割、滾圓、鬆弛，並透過三道壓延技術讓組織綿密細緻，再到整型以及最後發酵的層層關卡，瑞穗鮮乳土司的終極麵糰才大功告成。

每一個階段都嚴格的控制時間、溫度以及濕度，麵糰經過三段式溫控烤焙，使用日本紅外線石板烤爐，提升熱穿透力，土司邊自然皮薄；而二段式溫控冷卻系統，讓土司中心溫度符合自然冷卻原理，最後把握土司濕潤度的黃金階段，進行切片、包裝鎖住美味，堅持 70 小時的努力 -- 瑞穗鮮乳土司就此誕生!

鮮乳自然是鮮乳土司的核心食材之一，瑞穗鮮乳土司使用連續 7 年榮獲世界品質評鑑大賞金獎的瑞穗鮮乳，選用全台優質牧場，從牧場到餐桌包含飼料配方、養牛技術、疾病防治、品管檢驗等項目上嚴格把關，提供世界級品質的好鮮乳。

瑞穗鮮乳土司選用的麵粉，經過專家長時間的研發、調整，最終選用了特別調配的土司專用麵粉，精挑細選後以美國與加拿大進口的小麥，運用特有比例調合、研磨，結合長流程製法，讓每顆小麥依照用途將特色發揮到極致，進而勾勒出瑞穗鮮乳土司入口時，不僅富有彈性，還帶有小麥的甘甜味。

餐桌上，一片土司、一杯鮮乳，是不少家庭的日常風景，瑞穗鮮乳土司結合二者將味蕾感受推升到更高層次，這樣不簡單的製程在一口咬下瑞穗鮮乳土司，可以深刻感受到風味絕佳三星獎章的深厚實力，口口柔軟、片片香濃的瑞穗鮮乳土司，每一口都是給家人優質的味蕾饗宴。

此外，慶賀瑞穗鮮乳土司榮獲 2023 年 ITI 國際風味絕佳 3 星獎肯定！7-ELEVEN 7/26-8/8「土司家庭日歡慶五六日」，瑞穗鮮乳土司、晨光嚴選土司單件 9 折。(活動內容以超商為準)