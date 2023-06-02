統一BEING spa x 台北六福萬怡酒店 6/2美麗誕生

BEING spa 能量國度，為極致呵護而存在，量身打造全方位舒壓、美容、纖體的身心靈保養。統一 (1216-TW) 集團旗下品牌「BEING spa」於今 (2) 日進駐「台北六福萬怡酒店」，為萬豪國際酒店集團旗下酒店品牌「Courtyard by Marriott」，致力給您「星級呵護的身心舒緩旅程」體驗。

BEING spa 將與台北六福萬怡酒店攜手合作，酒店位處於南港捷運、高鐵、台鐵、客運四鐵共構建築「南港車站 CityLink」大型購物商場 7-30 樓，擁有絕佳的交通位置優勢、更是南港地區的黃金新地標。BEING spa 將進駐酒店 11 樓，打造尊榮備至的雙人 spa 客房，其中包含一間 21 坪大、廳房獨立和雙衛浴設備的 VIP 套房；每間 spa 房窗景都能飽覽南港翠綠茶山的環山美景，房間亦能欣賞新銳藝術家為六福萬怡精心繪製的藝術畫作；房內獨立的梳洗空間和空調設備，賓客可在體驗按摩的過程中全然放鬆、舒心休憩，享受城市度假酒店肆意悠閒的放鬆時刻，來場五感六覺的舒壓旅程。

BEING spa 秉持以「家以外，最放鬆的歸屬空間」核心理念，打造舒緩芬芳的氣息啟動身心放鬆，並搭配專業細膩的按摩手法，為貴賓們開啟身．心．靈的星級呵護舒緩旅程。在專屬空間休憩，眺望環山綠茵美景房，享受著『豐安自在』的寧靜片刻；在繁華便利的都會鬧中取靜，徹底為貴賓洗滌疲憊，解放五感、尋回六覺。邀請您前來能量國度，體驗多方位舒壓、美容、纖體的身心靈保養。

20 年來，BEING spa 秉持著精進不懈的精神、持續與國際視角接軌，以專業呵護為本傳遞服務的溫度。喜迎六福萬怡館的誕生，凡於 6 月份歡慶開幕期間，預約任一 70 分鐘以上的保養課程，即享有 75 折體驗優惠活動。誠摯邀請蒞館體驗純粹呼吸之美。

BEING spa x 台北六福萬怡酒店 6/2 美麗誕生營運。(圖：統一提供)

BEING spa 芳療課程特色

三大類別 - 舒壓、美容、纖體中規劃專業五大特色芳療課程

1. 多方位星級旅程系列 - Star Journey Series

經典超星級之旅 Signature beyond star journey：以暖身、經典以及深度為主軸，五大按摩技法、六大超星級元素，打開五官釋放五感，絕佳的輕盈感猶如身心靈的能量淨化。

美感宓境之旅 My Beauty journey：融合健康意識、防疫美學、美形細節，針對肩頸等身體六大曲線，一邊做 Spa、一邊變漂亮、讓身心重返美好的能量之境。

2. 芳香舒活系列 Aromatherapy Massage

BEING spa 經典保養 - 五感六覺的極致體驗：融合東方文化與西方元素為訴求，是 BEING spa 明星熱門課程，為身心靈舒壓首要推薦。

3. 能量石養生系列 Energy Massage

BEING spa 明星保養 - 能量石的精隨文化：源自印地安亞利桑那河的熱石 SPA 保養，藉由能量石溫熱特性搭配量身訂做的芳香精油，開啟身體能量源，補充能量，讓身心靈煥然一新。

4. 活顏能量系列 Skin Care

多方位肌齡膚況分析，極效與極究的呵護保養：嚴選來自歐美知名 SPA 保養品牌，強調分齡保養的講究規劃，給予不同肌齡多方位保養呵護。

5. 纖體系列 Body Slim

完美體態，是女人終身所追求的夢想誓願：法國進口 LPG 纖體儀器，其特有的動力輪軸科技及精密運作程式，針對特定的目標部位，每週 1~2 次，讓體態更佳勻稱健康。