全球前250大零售業 統一超、全聯台灣唯二入榜企業

勤業眾信聯合會計師事務所今 (14) 日發布《2023 零售力量與趨勢展望》報告，根據 2021 年 7 月到 2022 年 6 月公開財報，全球前 250 大零售業中台灣的統一超 (2912-TW)、全聯福利中心是唯二入榜的企業。

根據 2023 零售力量與趨勢展望》報告，全球前 250 大的零售業總營收共 5.6 兆美元、平均營收達 226 億美元，較前一年度增加 0.5 兆美元，其中前 10 大的零售企業總營收共 1.92 兆美元，占整體比重 34%。

勤業眾信報告指出，2021 會計年度全球前 250 大零售業銷售總營收 5.6 兆美元、零售淨利率 4.3%，整體表現略高於 2020 會計年度銷售總營收 5.1 兆美元、零售淨利率 3.3%。

在成長率方面，2021 會計年度零售業的成長率 8.5%，相較 2020 會計年度上升 3.3%，其中蟬聯全球最大零售業者龍頭的沃爾瑪 (Walmart)，2021 會計年度營收較去年同期成長 2.4%，除了疫情期間所帶動的電商銷售額外，更因政府的激勵與疫情鬆綁等政策，帶動實體店面營業額成長。

第二名則由亞馬遜 (Amazon) 拿下，亞馬遜透過單位銷售數量 (unit sales) 的提升與部分產品價格的下修，受到匯率波動影響，營收成長了 12%，排名第二名。

東亞方面，中國、香港與台灣共有 15 間企業入榜，2020 會計年度首次進入 10 大零售企業之大陸公司京東商城 (JD.com)，排名上升 2 名至第 7 名，主要是京東在 2022 年 9 月，JD Super 宣布推出新型態的「BOOST」成長計畫，將服務擴大延伸到偏鄉地區。

至於台灣部分，統一超商及全聯則是唯二入選的企業，其中統一超的總營收 85.85 億美元、排行全球 136 名，是唯一連續 9 年進榜的零售業；全聯則以總營收達 56.9 億美元，排名上升 7 名至 214 名。