〈亞洲生技大會〉台塩生技展Salt Good！「關鍵錠PLUS」寵「行」男老爸

「台塩生技」挾膠原蛋白研究優勢，7 月 27 日至 30 日參加「2023 亞洲生技大展」，分享品牌豐碩成果。臺鹽擁 20 餘年膠原蛋白研發實力，除創建國內首家醫療級膠原蛋白 GMP 廠外，亦陸續運用醫療級膠原蛋白開發保健品「關鍵錠 PLUS」、綠迷雅保養品「金彈潤 10X 賦活安瓶」等旗艦商品，並屢獲 Monde Selection 世界品質評鑑大賞、法國維多利亞美妝大賞、SNQ 國家品質標章等多項國內外獎項肯定，觀迎消費者前往 K514「台塩生技」展位參觀選購。

臺鹽 (1737-TW) 經營自有品牌外，也跨足外銷、代工版圖，以具備 TAF 國際認證實驗室，17 項 INCI 國際創新原料認證、5 項國際發明獎、超過 1000 項劑型與配方研究、13 項 TAF 認證檢測技術、食品化妝品雙領域認證及為國內唯一鹽品重金屬檢測認證等優勢條件，提供創新科技、配方開發、包裝設計、產品履歷、品管製造、國際規範、品牌規劃等一條龍產銷製程服務。台塩生技長期提供消費者安全、有效的產品，並以令人信賴的穩定品質，立足生技市場。

台塩生技長期深耕膠原蛋白領域，已研發出「非變性二型膠原蛋白」、「膠原胜肽 3.0(Kallo Tai III) 」等專利，並領先同業將其廣泛運用於行動保健、亮麗保健、機能保健、美容保養品項，如「關鍵錠 PLUS」、綠迷雅「金彈潤精緻禮盒」、「膠原葉黃素軟膠囊」、「優青素膠原藤黃果膠囊」等經典商品。父親節將屆，守護老爸健康，推薦購買「關鍵錠 PLUS」優惠組合、男士保養任兩件 65 折，讓父親常保青春活力，享受自在行動人生。

會場購買「台塩海洋鹼性離子水」除享限量超值價外，更可參加「Drink Amazing 又見超跑 喝起來！」抽獎，凡憑任一「台塩海洋鹼性離子水」消費發票在 9 月 30 日前於活動網站 (https://www.taiyenwater2023.com.tw/) 登錄，就有機會將「經典後驅跑車」TOYOTA GR 86 拉風開回家。

「亞洲生技大展」即日起至 7 月 30 日在南港展覽館一館一樓舉辦，台塩生技位於會場 K514 展位，臺鹽推出全新「台塩生技」APP，展期下載入會即送好禮。現場「AI 智能肌膚檢測」服務首度亮相，只要開啟手機鏡頭掃描臉部，即可經由 AI 人工智慧運算肌齡與肌膚問題，並提供保養建議。同時展櫃規劃數款精選百元清潔、保養、保健、風味鹽商品寵粉，歡迎前往參觀選購。台塩生技門市、台塩線上購 (www.taiyen.tw) 亦有台塩購物慶優惠活動，把握機會入手臺鹽產品。更多產品訊息詳情請瀏覽臺鹽官網 www.tybio.com.tw，或客服專線 0800-230990。