〈紐約匯市〉聯準會升息1碼 美元指數不升反貶

聯準會 (Fed) 周三 (26 日) 宣布升息 1 碼後，美元指數不漲反跌，居高不下的通膨，是 Fed 決定將利率升至多年高點的原因之一。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.31%，至 101.03，連兩日走軟。

Fed 本次升息使基準利率達到 5.25%-5.50% 目標區間，會後聲明也為後續再次升息敞開大門。期貨交易員預估，2024 年 6 月以前，Fed 隔夜拆款利率都將維持在 5% 以上。

分析師認為 7 月決策符合預期，主席鮑爾 (Jerome Powell) 對利率前景的看法接近「中間立場」，介於鷹派和鴿派之間。

BNY Mellon Markets 美洲總經策略主管 John Velis 說道：「他 (鮑爾) 相信，就算為進一步升息或維持利率不變的選項保留相同可能性，也有很大機會實現經濟軟著陸。」Velis 認為，市場在會議和記者會結束後的即時走勢，可能和鮑爾沒那麼鷹派有關。

即使在限制性利率的環境下，美國經濟依舊展現韌性，近期帶動美元指數自 7 月 18 日觸及的 15 個月低點回升。

歐元小漲 0.26% 至 1.1085 美元，自兩周低點回升。市場預計歐洲央行 (ECB) 周四 (27 日) 也將升息 1 碼，但經濟放緩的最新證據，為 ECB 年底前再次升息的決定畫上問號。

Klarity FX 總監 Amo Sahota 表示，雖然歐洲央行最終可能過度收緊政策，進而削弱市場，但預估 ECB 今年還會再升息 2 次。

日元連三日上揚，兌美元匯價漲 0.5%，報 140.19 日元兌 1 美元。

日本央行 (日銀) 定於周五 (28 日) 宣布政策決議，是否會在這次調整殖利率曲線控制政策(YCC)，備受外界關注。對於央行可能對貨幣政策進行鷹派調整的猜測，本月稍早將日元推至近兩個月新高，但後續回落。

其他主要貨幣方面，英鎊繼昨日後再漲逾 0.3%，至 1.2942 美元，處在一周高位。英國央行定於 8 月 3 日公布最新利率決議，究竟會升息 1 碼還是 2 碼，市場看法仍有分歧。

澳幣和紐元同步走軟，澳幣貶逾 0.4% 至 0.6758 美元，紐元貶 0.2% 至 0.6208 美元。

截至台灣時間周四 (27 日) 約 6:00 價格: