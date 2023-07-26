美媒：美股在Fed決策當日遭遇午盤賣壓 宛如「鮑爾重擊」

研究發現，自鮑爾擔任美國聯準會 (Fed) 主席以來，美股通常會在 Fed 會後記者會結束後下跌，就像被鮑爾在肚子上被重重打了一拳，MarketWatch 稱之為「鮑爾重擊」(Powell gut punch)。

最近一次的 6 月會議是個例外，當時 Fed 宣布一年多來首次的暫停升息，標普 500 指數勉力收高。但在此之前的六次會議中，標普 500 指數有五次是收黑的。

在 Fed 於美東周三 (26 日) 午盤公布決策的前夕，Bespoke 投資集團公布一張圖表，可看出和歷任主席相比，鮑爾任內的決策當日，美股有著明顯的午盤賣壓。

標普 500 指數在 Fed 決策當日表現，靛藍為葛林斯班、藍色為柏南克、綠色為葉倫、紅色為鮑爾。圖取自 Bespoke。

在鮑爾任內，每當 Fed 決議公布後 (包括有舉行會後記者會)，美股通常顯得格外疲弱。Fed 通常在美東下午 2 點公布決議，若當次舉行會後記者會，則會從 2 點 30 分開始，並在 4 點美股收盤前結束。

鮑爾近來常利用會後記者會，設法澆熄投資人的降息預期。他屢次表示，利率將維持在高檔一段時間，以幫助通膨率回到央行的 2% 目標。

Bespoke 的資料也顯示，與 1994 年迄今的三位前任 Fed 主席相比，標普 500 指數在鮑爾任內的表現偏弱。Fed 從 1994 年開始在決策結束當天就宣布決議。

美股進入 2023 年的大漲令許多人意外，因為年初大家都以為，在 Fed 一連串激進升息下，經濟衰退幾乎必然會發生。根據 FactSet，標普 500 指數今年至周二為止一共上漲 19%，道瓊工業指數同期上漲 6.9%，那斯達克則是飛漲 35%。