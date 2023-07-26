鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議 Visa Q3獲利高於預期

美股重要看點：

市場關注 Fed 最新利率決議。Meta(META-US)、高通 (QCOM-US) 等將公布季度財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.889。美股期貨週三 (26 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.20%，標普 500 期貨跌 0.18%，那斯達克 100 期貨跌 0.31%。

美國聯準會 (Fed) 將在台灣周四凌晨 2 點宣布決議、30 分鐘後舉行記者會，市場普遍預期將升息 1 碼 (25 個基點)，使利率達到 22 年高點，且可能暗示今年稍晚可能還有額外的升息，以保持緊縮立場，目前市場焦點全放在之後的利率路徑。

彭博調查顯示，華爾街九家投銀一致認為，Fed 本次將升息 1 碼。這代表基準利率將達到 5.25-5.50%，是 Fed 自 2022 年初迄今第 11 度升息，而主席鮑爾記者會的談話將是觀察重點。

花旗集團經濟學家 Veronica Clark 說：「他們將對所有選項持開放的態度。他們一定會保持謹慎，單靠幾個月的通膨數據趨緩，不足以說服他們相信工作已經完成。」

Nationwide 壽險首席經濟學家 Kathy Bostijancic 也說：「他們想避免 1970 和 1980 年代的錯誤，當時過早把腳從油門剎車上移開。」

本月會議的一個關鍵將是，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 是否會暗示，至少在 9 月份的下一次會議上，FOMC 會在分析之前升息對經濟的影響時，再次跳過升息。鮑爾曾表示，聯準會不會陷入每隔一次會議升息一次的模式，但他表示，升息步伐可能會放緩。

Wilmington Trust Investment Advisors 首席經濟學家 Luke Tilley 研判，本週三即將進行的升息是不必要的，可能前兩次升息也是不必要的。大家等到 11 月的時候，情況會更加明朗。

研究發現，自鮑爾擔任美國聯準會 (Fed) 主席以來，美股通常會在 Fed 會後記者會結束後下跌，就像被鮑爾在肚子上被重重打了一拳，MarketWatch 稱之為「鮑爾重擊」(Powell gut punch)。

最近一次的 6 月會議是個例外，當時 Fed 宣布一年多來首次的暫停升息，標普 500 指數勉力收高。但在此之前的六次會議中，標普 500 指數有五次是收黑的。

儘管美股市場今年無視經濟衰退預測，並出現一些令人印象深刻的漲幅，但曾經精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman 對美股的悲觀預期持續加大。

Hussman 表示，如今美股估值過高，表明標準普爾 500 指數需要大跌最多 64%，市場才能恢復到更加平衡的狀態。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月新屋銷售 (萬戶)，預估 72.2，前值 76.3

重要個股動態：

信用卡公司 Visa(V-US) 周二 (25 日) 公布，在國際旅行和消費的持續復甦下，會計年度第三季獲利高於華爾街預期，但支付量的增長較近幾季放緩。

執行長 Ryan McInerney 聲明表示：「消費者支出仍富彈性，推動支付量和處理交易的增長。因應持續復甦和夏季旅遊業帶來的旅行成長推動跨境交易量持續成為一大助力。」

V 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Snap (SNAP-US) 周二 (25 日) 盤後公布第二季財報高於市場預期，但因第三季財測遜於預期，盤後重挫 19% 以上。

雖然第二季營收略高於分析師預期，但較去年同期的營收 11.1 億美元下降 4%，為連續第二季營收年率下降。

SNAP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

微軟 (MSFT-US) 周二 (25 日) 公布第四季銷售成長平淡，原因和雲端運算需求放緩有關，且本季營收展望也不如市場預期，拖累盤後股價挫逾 3%。

財報公布後，微軟財務長 Amy Hood 在分析師電話會議上表示，預估 2024 會計年度第一季 (7-9 月) 營收為 538 億至 548 億美元，按中位數 543 億美元來看，成長率為 8%，遜於 Refinitiv 普遍預期的 549.4 億美元。