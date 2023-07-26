〈財報〉Snap Q2財報略優於預期 但Q3財測遜色 盤後重挫19%以上

Snap (SNAP-US) 周二 (25 日) 盤後公布第二季財報高於市場預期，但因第三季財測遜於預期，盤後重挫 19% 以上。

Snap 周二交易時間收低 1.34%，盤後重挫 19.34%，報每股 10.09 美元。

F2023 Q3 財測關鍵數字 vs 分析師預測

營收： 10.7 億至 11.3 億美元 vs 11.3 億美元

每日活躍用戶 (DAU)：4.05 億至 4.06 億人 vs.4.06 億人

第三季營收估值等於較去年同期下降 5% 至最好持平區間。

Snap 上一季並未提供第二季財測，僅發布第二季營收預估的「內部預測」。

F2023 Q2(6/30 止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：10.7 億美元 vs 10.5 億美元 (Refinitiv 訪調分析師預期)

EPS：每股虧損 2 美分 vs. 每股虧損 4 美分 (Refinitiv 訪調分析師預期)

淨損：3.773 億美元

每日活躍用戶 (DAU):：年增 17% 至 3.97 億人 vs 3.949 億人 (StreetAccount 訪調分析師預期)

每用戶平均營收 (ARPU)：2.69 美元 vs.2.68 美元 (StreetAccount 訪調分析師預期)

雖然第二季營收略高於分析師預期，但較去年同期的營收 11.1 億美元下降 4%，為連續第二季營收年率下降。

第二季淨損自去年同期的 4.221 億美元 (即每股 26 美分) 縮減 11%，至 3.773 億美元 (即每股 24 美分)。

與許多科技公司一樣，Snap 去年也啟動大規模成本削減計畫，其中包括裁員 6400 人，佔當時總人力 20%。由於該次裁員，第二季營業費用年減 8% 至 6.15 億美元。截至第二季底，Snap 擁有 5286 名全職員工。

執行長 Evan Spiegel 表示，Snap 為廣告合作夥伴帶來更高的投資回報，DAU 達 3.97 億人，且 Snapchat+ 訂閱人數超過 400 萬人。

Snap 去年 6 月宣布其 Snapchat + 訂閱計畫，用戶可每月支付 3.99 美元的費用訪問獨家功能和更新。

分析師關注 Snap 財報數據，以期尋找數位廣告市場復甦的跡象。根據幾項產業調查，數位廣告市場可能正經歷溫和反彈。

例如近期 William Blair 調查指出，雖然整體網路廣告市場仍疲軟，但整體宏觀經濟波動較沒那麼大，讓數位廣告支出慢慢反彈回升。

臉書母公司 Meta (META-US) 將於周三公布第二季財報，該公司在連續 3 季營收下滑後，第一季營收終於出現季度增長，當時該公司財務長 Susan Li 表示，公司面臨充滿挑戰的監管環境，今年餘下時間仍會經歷「動盪的宏觀環境」。

