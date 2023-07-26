Carson策略師：道指連12漲 暗示經濟衰退不會到來

市場對美國出現經濟衰退的機率，近期有向下修正趨勢，而道瓊指數連 12 個交易日上漲，似乎為這一現象提供進一步佐證。

道瓊指數周二 (25 日) 連 12 漲，是 2017 年 2 月以來最長的漲勢，自 7 月 10 日以來，累計已上漲 5.2%，投資者對一系列強勁的第二季財報予以肯定，對微軟 (MSFT-US) 和 Salesforce(CRM-US) 等 AI 科技股依然抱持信心。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，道指的強勁走勢告訴投資者兩件事，一是股市有可能進一步上漲，二是看不到衰退的跡象。

他指出，自第二次世界大戰以來，道瓊指數只有 5 次出現過連續 11 天上漲的情況，而且前瞻性回報絕對是正面的。

數據顯示，道指出現連續 11 天行情後，藍籌股 3 個月後都將上漲，平均漲幅為 5%。6 個月後也都是上漲的，平均漲幅為 11%。12 個月後，5 次中有 4 次上漲，平均漲幅略高於 8%。

道瓊指數在一年後雖一未能上漲的一次，是 1987 年，當時道指因「黑色星期一」崩盤而收低，指數在 1987 年 10 月 19 日下跌了 23%。

除此之外，根據 Detrick 的分析，股市很有可能繼續走高，這對美國整體經濟來說是個好兆頭。

他在周二的推文中表示：「最重要的是，當這種情況發生時，你不會看到經濟衰退或熊市。」

Detrick 還提到了房價的上漲和消費者信心的增強。 他在分析數據後做出結論：「經濟衰退不會到來。」