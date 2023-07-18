美銀：美股Q2財報季開局好於歷史平均水準 近8成標普成分股企業收優預期

美國銀行 (Bank of America) 週一 (18 日) 表示，目前美企發布的第二季財報超，出歷史正常水準，為「穩健」的財報鋪平了道路。在已公布財報的標普 500 指數成分股公司中，有高達 77% 的企業每股盈餘超出預期。

報告中指出，目前占總收益 11% 的 30 家標準普爾 500 指數成分股公司公佈了財報，包含摩根大通 (JPM-US) 等銀行業巨頭在內公布財報的標普 500 指數成分股公司中，有 77% 的每股盈餘超出預期，雖較上一季的 90% 有所下降，但仍超過了 67% 的歷史水準。

美銀分析，雖初步業績好壞參半，但仍符合 7 月初的共識預期，且其分析師們認為收益較預期超出 3%。

美銀股票策略師 Ohsung Kwon 表示：「很難判斷這幾家公司是否能預示本財報季的結果。但這是一個正向的開始。」

據美銀的數據顯示，本週公布財報的企業佔標普 500 指數總收益的 13%，並涵蓋了更廣泛的產業。 隨著財報季的推移，投資人也將密切關注人工智慧 (AI) 對大型科技公司獲利的影響，以及企業和消費者是否仍面臨通膨壓力等主題。

Bloomberg Intelligence 彙編的數據顯示，標普 500 指數成分股公司本季獲利預計將出現下跌，可能是 2020 年以來最為嚴重，不過預計未來幾季情況將有所改善。

美銀表示，若排除能源股，本季獲利前景將更加樂觀。若不涵蓋能源股，標普 500 指數成分股的獲利預計僅年減不到 1%，但如果納入能源股，則收益預計年減 7.1%。