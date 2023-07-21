華爾街最悲觀策略師提高標普年底目標 但仍可能再跌20%

今年美股的上漲似乎勢不可擋，就連華爾街最悲觀的策略師也軟化了自己看跌的立場。Piper Sandler 策略師 Michael Kantrowitz 提高了對標普 500 指數的年終目標價，但仍預估 2023 年底前將再跌 15% 至 20%。

Kantrowitz 是市場預測者中對美股前景最悲觀的人，但隨著美股近期漲勢，他提高了標普 500 指數的年底目標價至 3,600 點至 3,800 點區間，高於先前的 3,225 點，但仍預計年底前可能下跌 15% 至 20%。

Kantrowitz 表示，美股年初至今的走勢使我們很難繼續認為先前 1 月份發布的年終目標價合理，因為大盤股市場指數今年迄今已大幅上漲。但他也說，他對美股的看法反映了已經發生的事情，但不是立場有所改變，只是調整了區間。

Kantrowitz 認為，估值與企業獲利之間的脫節以及對衰退擔憂可能會引發拋售。相關風險包括估值過高，以及如果勞動力市場繼續堅挺，經濟軟著陸預期增強。

根據 CNBC 先前的民調顯示，在通貨膨脹持續、利率上升和經濟衰退等的擔憂下，美國人對經濟抱持的負面情緒加劇，同時對股市投資的信心也下墜，，有高達 69% 的受訪者對現在和未來的經濟持負面看法，創下 17 年來的新高。同時，僅有 24% 的人表示現在是投資股票的好時機，創下 17 年來的新低。

經理人對後市展望也相對悲觀，根據美銀美林經理人調查報告顯示，經理人仍顯悲觀，淨 29% 經理人減碼股票、淨 10% 加碼債券為 2009 年 3 月、金融海嘯以來最高，現金配置比重持平在 5.5% 的高水位。