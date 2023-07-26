美參院通過修正案 要求美企通報對中技術投資

美國參議院周二 (25 日) 以壓倒性票數通過一項立法修正案，要求美國公司向聯邦機構通報對中國半導體、人工智慧 (AI) 等技術的投資狀況。

由 100 名議員組成的參議院，最終以 91 票同意、6 票反對通過《國防授權法案》(NDAA) 修正案。這項擬議法案要求企業在投資前 14 天，以及取得投資交易後 14 天內通知財政部，被要求通報的交易範圍包含收購、債務、子公司、合資企業以及技術轉讓等。

同於拜登政府的行政命令，這項法案聚焦高科技領域的投資項目，包含半導體、AI、量子運算、極音速以及衛星通訊。

上述立法是由賓州民主黨參議員 Bob Casey 與德州共和黨參議員 John Cornyn 共同提出，是他們在上屆國會提出的更新版本，這可能對拜登政府施加壓力，要求盡快頒布對中國技術的投資限制。

據了解，白宮計劃 8 月底前提出該行政命令，在歷經審查和意見徵詢期後，最快 2024 年實施。知情人士表示，兩位參議員均呼籲政府盡快頒布命令。

然而，當被問到行政命令何時發布，白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 上周表示目前還沒有具體時間表。「這是一個複雜的過程，我們希望能確保做到這一點，這需要一些時間。」

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 此前表示，他的目標是讓參院在下周休會前通過《國防授權法案》。9 月休會期結束後，眾議院將對此修正案進行審議。