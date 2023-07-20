中國駐美大使：若美國對中國晶片產業實施更多限制 中方定會做出回應

中國駐美國大使謝鋒在周三（19 日）表示，中國不希望發生貿易戰或科技戰，但若美國對中國晶片產業實施更多限制，中國肯定會做出回應。

謝鋒說，對於美國正考慮建立對外投資審查機制，並進一步禁止向中國出口人工智慧（AI）晶片，謝鋒表示，中國政府不會袖手旁觀，中方不會主動挑釁，但也不會因挑釁而退縮。

據《彭博》周一報導，消息人士表示，白宮官員準備在 8 月底前擬定一個方案，以檢查（甚至禁止）美國對中國半導體、量子運算、AI 等領域的投資。

不過，熟悉內情人士說，相較於華府原先規劃，現在拜登政府似乎把打擊範圍縮小至新投資，而且放過生技和能源產業。

謝鋒進一步指出，反對以競爭為幌子，打貿易戰和科技戰，中國不怕也不迴避競爭，但美方所謂競爭顯然不公平。

第一、美方剝奪中方參賽資格，比如美方以莫須有安全藉口徹底封殺華為，華為提出簽署「無後門協議」仍不放過，都不讓你上場還怎麼競爭？

第二、美方不是「一對一」，而是糾集盟友「多打一」，還講不講規矩？

第三、美方還提出「晶片禁令」，禁止向中國出口 14 奈米以下晶片，就像在游泳比賽裡，自己穿上最先進鯊魚皮泳衣，別人只許穿過時泳衣，還有起碼的公平嗎？

謝鋒強調，人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人。中方不希望世界降下「鐵幕」，也不希望拉下「矽幕」，比誰都不希望陷入「以牙還牙」惡性循環。美方迄今將 1,300 多家中國企業列入各種制裁清單，導致中方無數勞工失業，影響無數家庭生計。中國人民不會無動於衷，中國政府更不會坐視不管。