新加坡主權基金GIC：投資氛圍仍充滿挑戰性

管理新加坡外匯存底的新加坡政府投資公司 (GIC) 周三 (26 日) 表示，居高不下的通膨可能讓股債關聯性轉正，因而無法提供分散風險的效果，將從房地產、基礎建設的投資中尋求保障。

GIC 執行長林昭傑 (Lim Chow Kiat) 說：「這就是為何我們提升流動性、把焦點放在尋找有穩定長期收益的投資機會，包括投資房地產和基礎建設，以保護我們的資產不售通膨侵蝕。」

身為新加坡主權財富基金的 GIC 周三公布，過去 20 年來經通膨調整的年化實質報酬率為 4.6%，較去年度的 4.2% 上升，創八年新高。但過去五年的名目年化報酬率僅 3.7%，為七年來最差成績，這段期間涵蓋 Covid-19 疫情、俄烏戰爭和全球升息潮。

GIC 的成績凸顯地緣政治緊張、利率節節攀升和國際股債市的修正，如何讓國際投資人頭痛不已。本月稍早，新加坡國營投資機構淡馬錫控股 (Temasek) 也罕見陷入全年度淨損，並警告前方仍充滿不確定性。

林昭傑說：「我們還沒有走出困境。經濟和市場仍能感受到政策緊縮的後果。」

GIC 警告，銀行業壓力和信貸收緊，都讓核心已開發經濟體的衰退風險增加，而中國的經濟復甦都是由服務和消費帶動，並非過去的投資。

GIC 表示：「2023 年的全球經濟成長，預料將放緩。」

GIC 表示將採取長期投資策略。截至 3 月底，GIC 在已開發和新興股票市場部位合計占 30%，而其名目債券和現金部位合計下滑 3 個百分點至 34%，房地產部位從 10% 上升到 13%。

GIC 管理資產規模預估 6900 億美元，據美國主權財富基金所的統計，以總資產計排名全球第七大。該機構未公開管理的資產有哪些，僅知道持有花旗集團、瑞士銀行等大銀行持股。

GIC 在報告中說，即使實質利率已經攀升到吸引人的水準，但風險資產的估值仍高，這打壓了風險資產的遠期報酬，導致風險回報沒那麼吸引人。