史上最嚴調控後 新加坡房價三年來首跌！曾是中國人買房熱門地……

新加坡房價三年來首度下跌，凸顯史上最嚴格房市調控的影響，但機構認為，調控措施未必長期有效。

據《彭博》報導，新加坡市區重建局在周一（3 日）表示，第 2 季房價較第 1 季跌 0.4%，為 2020 年以來首次下跌，但較去年第 4 季漲 3.3%。

為了調控房價，星國政府打出「組合拳」，在 4 月把外國買家印花稅提高一倍至 60%，遠高於溫哥華的 29%，倫敦、墨爾本、雪梨的約 14%，紐約的 4.3%。

與此同時，政府也提高對第二套購房者的徵稅，把稅率從 17% 調升到 20%，第三套購房者的稅率從 30% 升至 35%。永久居民也面臨更高稅率。

星國房地產業界人士表示，政府對海外買家的加稅措施，是近年來市場上最嚴厲緊縮措施，稱得上是「凍結措施」。目前市場普遍看法是，最新調控措施對豪宅價格產生較大影響，這些豪宅也正是外國買家的主要投資標的。

房地產經紀公司 Huttons 高級研究總監 Lee Sze Teck 說，最新一輪房市降溫措施就是「遏制高價豪宅銷售數量的先發制人措施」。

房地產機構 OrangeTee&Tie 的數據顯示，第 2 季海外買家在星國的房地產購買量較第 1 季銳減 28%，加稅效果明顯。

新加坡城市土地研究所表示，在 2020 年～2023 年期間，中國等國海外買家陸續強勢湧入房市，這些買家的共同特點是：現金流充足、押注星國房產避險屬性。

儘管房價下跌，但第 2 季房產成交量仍較第 1 季大增 16%，摩根士丹利預估，今年星國房價還會漲，全年成長率為 5%。

摩根士丹利分析師 Wilson Ng 和 Derek Chang 周一在報告中寫道：「4 月最新一輪房地產降溫措施導致房價走低，但今年剩餘時間新加坡房價還是會小漲。」

