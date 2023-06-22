新加坡超越上海、香港 成全球高階生活成本最貴城市

根據瑞士財富管理公司寶盛集團的報告顯示，新加坡如今已超越上海和香港，成為全球高奢生活成本最貴的城市，上海和香港則分別位列第二和第三。

新加坡是新冠肺炎疫情期間，率先重新開放邊境的亞洲國家之一。新加坡對高資產人群的吸引力也反映在當地物價上漲中。據估計，截至 2022 年底，新加坡有 1500 家家族辦公室，是前一年的 2 倍。除此之外，該國也是全球汽車價格最昂貴的城市。

根據報告，高生活水準和對基礎建設的需求激增，意味著當地生活並不便宜。住宅需求非常旺盛，遭到懲罰性徵稅的汽車和基本醫療保險價格也分別較全球平均水準高出 133% 和 109%。

寶盛的生活方式指數針對住宅、汽車、航班商務艙、商學院、美食和其他奢侈消費來進行分析，並對全球前 25 大昂貴城市進行排名。亞洲地區已經連續第 4 年作為奢侈消費最昂貴的地區。

排名中另一個大幅上升的城市，是美國的紐約。在美元走強和疫情後復甦的推動下，紐約的排名已經從去年的第 11 名上升至第 5 名。

英國倫敦則是自第 2 名滑落至第 4 名。報告中指出，在英國脫歐和隨之而來的動盪下，英國聲譽遭到削弱，該城市如今也面臨來自杜拜、新加坡等新金融中心的競爭。