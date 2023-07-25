〈力成法說〉日本車用晶片測試需求增 今年資本支出投資比重擴大至4成

封測大廠力成集團今 (25) 日召開法說，力成 (6239-TW) 董事長蔡篤恭表示，因應日本車用市場需求熱絡，今年資本支出其中 4 成將投資日本 Tera Probe / 台灣 TeraPower 兩家晶圓測試廠。

蔡篤恭指出，由於考量大環境需求疲弱，未來 1-2 年營運非常具挑戰，產能、技術都已到位，為控制資本支出以維持獲利目標，今年資本支出採保守策略，將嚴控至百億元內，較往年的 150-170 億元明顯縮減。

從今年規劃來看，蔡篤恭表示，其中 40% 用於力成本身，20% 用於超豐，其他 40% 則投入 Tera Probe / 台灣 TeraPower 兩家晶圓測試廠，目前兩家晶圓測試廠均滿載生產，隨著台積電赴日本投資設廠，且主要供應車用市場，車用製程技術朝 40 奈米以下發展，測試時間拉長，為擴充先進機台，因此擴大日本子公司資本支出。

至於處分中國西安與蘇州廠後，資金如何安排，蔡篤恭則說，處分低毛利產品線後，有助優化力成營運，也將提升現金部位，一方面可用於降低銀行借款、減輕成本壓力，另一方面也能評估未來因應客戶需求的 Taiwan+1 產能布局。

不過，蔡篤恭說，目前還沒有客戶要求力成將產能移出台灣，由於記憶體堆疊技術門檻高，不是隨便到其他地方就能設廠，雖然經濟與政治局勢隨時變化，但目前在 Taiwan+1 還沒有具體計畫、也沒有壓力。