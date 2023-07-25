〈鑫科衝半導體布局〉新產能及併購效益相繼貢獻 明後年營運向上

為提高靶材自製率，鑫科 (3663-TW) 啟動擴產計畫，預計第四季試產、明年中達滿載，加上收購的中鋼精材最快明年第一季完成交割，將開始貢獻營收獲利，公司看好，明年營運向上、後年可望迎來顯著成長。

鑫科表示，董事會先前通過斥資 1.45 億元購置晶圓用靶材生產設備，預計第四季設備裝機試車，後續在學習曲線及良率拉升下，明年中可望達滿載，屆時可月產 500 pcs 的鋁合金靶材。

鑫科進一步指出，新產能加入後，製程能力可由現有 12 吋擴張至 18 吋，供應尺寸將更全面。此外，鑫科也已取得 IATF 16949 認證，產品從設計開發到生產製造流程，皆符合汽車業的品質要求，可望同步擴大供應車載半導體應用，有助產品組合優化。

而鑫科先前宣布以現金及發行普通股新股為對價，收購取得關係企業常州中鋼精密的 70% 股權，預計可望在明年上半年完成交割、合併財報。鑫科說明，未來透過與中鋼精材上下游的垂直整合，除了能強化靶材及特殊合金串聯綜效外，也能擴大產品應用領域。

鑫科看好，在新產品、新應用、新客戶陸續放量，以及併購效益挹注下，明年營運可望優於今年，後年在併購效益完整貢獻，以及相關布局進一步推進下，營運可望看到更明顯的提升。