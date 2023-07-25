5-6月期統一發票今開獎 兌獎APP卻當機

今年 5-6 月期的統一發票今 (25) 日中午開獎，但財政部的統一發票兌獎 APP 卻當機，從下午 2 點至今仍未修復。對此，財政部財政資訊中心表示，統一發票兌獎 APP 是由財金公司所開發，目前還在處理中。

5-6 月期的統一發票今天開獎，不少民眾下午 2 點起，想透過 APP 查詢本期發票是否中獎，但卻發現 APP 怎樣都打不開，截至下午 4 點仍尚未修復，但期待中獎的民眾頗感失望。

對此，財政資訊中心表示，統一發票兌獎 APP 是由財金公司所開發，目前確實出現 APP 連不上財金公司系統，因此才會出現無法兌獎的情況。

112 年 5、6 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼開出為「29268886」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「12912565」，本期中獎發票自今年 8 月 6 日開始兌領，期限至 11 月 5 日止。

今年 5、6 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「29268886」；特獎 (200 萬元)「12912565」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「04667172」、「12999667」、「77607087」。