〈國巨法說〉Q2每股賺8.92元 上半年EPS 18.82元

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (25) 日召開法說，並公告第二季財報，受到未分配盈餘稅影響，稅後純益 37.3 億元，季減 9.7%、年減 37.1%，每股純益 8.92 元；上半年稅後純益 78.61 億元，年減 35.4%，每股純益 18.82 元。

國巨第二季營收 267.57 億元，季增 2.5 %、年減 14.6 %；毛利率 33.2 %，季增 0.2 個百分點、年減 5.6 個百分點；營益率 19%，季增 0.1 個百分點，年減 6.2 個百分點。

業外方面，國巨表示，第二季非營業項目淨收入 13.59 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 4.14 億元及利息淨收入 4.35 億元。此外，還有提列未分配盈餘稅 13.12 億元，對單季每股純益影響約為 3.14 元。

國巨上半年營收 528.52 億元，年減 14 %；毛利率 33.1 %，年減 5.4 % 百分點，營益率 18.9 %，年減 6.1 % 百分點；非營業項目淨收入為 18.74 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 8.5 億元及利息淨收入 6.04 億元。

第二季各應用營收比重，工業 33%、車用 23%、電腦 18%、通訊 14%；國防 / 醫療 6%、消費性電子 6%。產品區分的話，MLCC 22%、電阻 14%、鉭電 17%、磁性元件 28%、其他零組件 19%。