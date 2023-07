全球10大超高建築首見！台北101獲雙白金認證 租金同寫新高

台灣地標台北 101 寫永續發展新里程碑,以史上最高分獲國際健康建築研究院 (IWBI) 頒發白金級健康建築認證,成為全球 10 大超高建築中唯一同時擁有 LEED 和 WELL 雙白金認證的建築,台北 101 大樓事業處營運長劉家豪也透露,過去 5 年來辦公大樓出租率達 96%,幾乎持續處滿租狀態,近期更創下每坪租金 5000 元以上水準,已是國內商辦最高。

台北 101 自 2011 年首度取得 LEED 認證以來,在 ESG 領域精益求精,共三度取得 LEED 認證,此次獲得 WELL 健康建築認證,進一步鞏固台北 101 在全球超高大樓中的領導地位。

台北 101 董事長張學舜表示,台北 101 作為台灣當代文明的象徵,不僅是地標,更致力成為永續建築的典範,感謝董事會與租戶的支持,讓台北 101 以史上最高分獲 WELL 健康建築白金級認證,也成為全球 10 大超高建築中首座取得 LEED 和 WELL 雙白金認證的領先範例。

台北 101 說明,過去藉由停車場照明燈具汰換,取得全台首例「微型碳權」,與台北市政府合作,獲得 10 年期 2,718 公噸的碳權額度,目前將把大樓辦公室內既有燈具約 1.8 萬盞更換為 LED,節電率可達 50%,預估 10 年共可獲得碳權約 6,700 公噸。

此次台北 101 為達到 WELL 白金級認證的嚴格要求,依據 WELL 標準實施了多項措施,包括採用醫療等級的空氣淨化系統、使用高品質生飲水系統、優化自然採光環境與熱舒適度,以及藉由打造垂直社區,營造位在 35 樓的 SKY PARK 空間推廣運動、健康生活等促進租戶間的互動。

此次認證,台北 101 在空氣、水和創新概念皆獲得滿分,最終以 102.5 的高分取得認證,遠超過認證所需的 80 分,並創下目前全球 WELL v2 Core 認證中最高分的紀錄。

劉家豪看好,在取得雙白金認證後,將有利提升大型企業進駐意願,預估 3 年內每坪平均租金將處在 4500-5000 元的高水準,並遠高於信義區的 3200 元。

此外,台北 101 也宣布,因疫情停辦三年的台北 101 垂直馬拉松,將以 WE ARE WELL 為主題,在 10 月 14 日重新登場。