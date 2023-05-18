台北101打高樓經濟牌！「SPACE 88」落成搶進商務活動版圖

台北 101 今 (18) 日宣布辦公大樓「高樓經濟版圖」全新計畫，近日台北 101「SPACE 88」多功能空間落成，成為全新多功能租賃空間，藉此全力發展商務活動的差異性，並進一步將商辦出租坪效最大化。

台北 101 辦公大樓目前入駐租戶超過 100 戶，擁有近 96% 的出租率，此次 88 樓推出「SPACE 88」，是台北 101 大樓事業處全新規劃多功能租賃空間，希望結合獨一無二的高空景觀、串聯 101 客製化服務和高空餐廳外燴，提供商務客群超越活動空間租賃的極致高空體驗。

101 SPACE 88 多功能租賃空間。(圖：101 提供)

台北 101 發言人劉家豪說明，SPACE 88 主要強調差異化商務效益，同一時段每日可接下 6 組客戶，目前訂位已看到第四季，洽談對象已涵蓋金融、地產、藥商等業者，隨著全球商務人士陸續來到台灣，力拚透過場域整合與升級，進一步將商辦出租坪效最大化。

劉家豪進一步指出，台北頂辦每坪月租金約 5000 元，尤其信義區商辦的供給量難明顯增加，因此，租金可維持在一定高水平；而就 101 整棟樓的租金來看，今年估平均每坪在 4000 元左右水準。

SPACE 88 的空間設計如空中花園，導入當代藝術美學氛圍，總面積約 275 坪，設置有 6 個空間可依租用單位的需求彈性使用，可接下 10 人的會議到上百人的講座、研討會、發表會、展覽甚至晚宴、多天包場等活動。

隨著 SPACE 88 啟用，台北 101 高樓經濟版圖趨近完整，除了原有的「隨意鳥地方」、2021 年「捌伍添第」進駐 85 樓，今年高樓景觀餐廳陣容也加入咖啡店「天空興波」，下半年饗賓集團旗下最新頂級品牌「饗」將開出。