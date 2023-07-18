碳權交易所8/7高雄開幕 林修銘出任董座

台灣碳權交易所 17 日召開發起人會議及第 1 屆首次董事會，會中推舉證交所董事長林修銘出任董事長。台灣碳權交易所敲定於 8 月 7 日在高雄正式開幕營運，採北高雙軌制運作。

「氣候變遷因應法」已在今 (2023) 年 2 月 15 日公布實施，訂立我國 2050 年淨零排放的長期目標，證交所配合國家的氣候變遷因應政策，由證交所出資 6 億元、國家發展基金出資 4 億元，經證交所 5 月 26 日董事會通過設立「臺灣碳權交易所」。

臺灣碳權交易所 17 日召開發起人會議，同時舉辦第 1 屆第 1 次董事會，選任證交所代表人林修銘、劉哲良，以及行政院國家發展基金管理會代表人吳明蕙為董事，三人並推舉林修銘為董事長。

碳權交易所表示，劉哲良任職於中華經濟研究院綠色經濟研究中心，長期深耕於資源與環境經濟學，並積極參與溫室氣體等相關議題；吳明蕙則是國家發展委員會經濟發展處處長。另選任陳麗卿、郭政弘兩人為監察人。

碳權交易所已經拍板 8 月 7 日開幕，總部設在高雄，採取高北雙營運方式進行，主要營業項目分成國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項。

碳權交易所指出，初期營運將以碳諮詢及教育訓練業務先行，而國內外碳權交易須待「氣候變遷因應法」相關子法及政策確定後才會進行。