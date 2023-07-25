〈旺宏法說〉Q3恐旺季不旺 產業庫存去化告段落要等明年

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今(25)日召開法說，總經理盧志遠表示，下半年市況展望並不是那麼樂觀，預期第三季營運會優於第二季，但將不如往年大幅跳增，產業庫存去化要到 2024 年才可望告段落。

展望下半年，盧志遠指出，今年淡季很淡，旺季卻旺不起來，第一、二季是今年谷底，下半年展望沒有特別令人興奮，但預期第三季營運應該會比第二季好，只是不會像往年呈現大幅度季增，與去年同期相較，也會有蠻大的衰退幅度。

盧志遠認為，今年會是產業谷底，但會延續多長仍無法預測，預期庫存去化要到 2024 年才可望告段落。

對於近期熱門的 AI 伺服器議題，盧志遠表示，公司早有參與應用，相關伺服器採用非常多旺宏高密度 NOR Flash 產品，確實對出貨方面有些幫助，不過，AI 伺服器數量不多，一個伺服器裡用的 NOR 數量也不多。

至於下半年車用市場展望，盧志遠說，還是相當樂觀看待，車用已是旺宏非常注重的主要動能，營收占比也相當高，每季都會比前一季更好些，看好未來自動駕駛與車用電子需求前景。

新製程進度方面，盧志遠表示，45 奈米 NOR flash 目前研發進度順利，但並未急於推進，因目前 55 奈米 NOR Flash 客戶都相當滿意，產品毛利也很好，45 奈米將靜待機會來臨。