〈智原法說〉Q3營收季增1-3% 毛利率估續降

聯電 (2303-TW) 旗下 ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理王國雍表示，第三季量產業務將重啟成長，矽智財 (IP)、委託設計服務(NRE) 則較上季下滑，整體營收估較上季成長 1-3%，毛利率則因產品組合變化而降低。

法人指出，智原第三季 IP、NRE 業務皆較上季下滑，量產業務增加個位數百分比，產品組合因量產營收比重上升、高毛利的 IP 與 NRE 比重下滑，毛利率也跟著降低 1-2 個百分點，費用則較上季微幅增加。

展望全年，王國雍表示，今年看法與上次相當，估年減 6-9%，其中，IP、NRE 今年業績會持續創新高，量產則因去年比較基期較高與客戶進行庫存調整等因素，今年業績估下滑，僅部分應用如智慧電錶、太陽能、乙太網交換器仍維持成長。

針對庫存去化時程，王國雍認為，ASIC 屬於客製化產品，客戶無法取消訂單，因此庫存會逐步去化，未來將密切觀察客戶何時下新訂單，現階段正積極與客戶確認明年上半年需求。

至於旗下雅特力 MCU 方面，王國雍坦言，原預期今年 4 月後可望回溫，但實際情況仍不明，預期今年不會看到顯著復甦的跡象，庫存正持續消化，最快今年第三季底庫存水位回到去年上半年水準。