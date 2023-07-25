〈台經院看景氣〉6月製造業營業氣候連3跌 創6個月來低點

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 6 月營業氣候測驗點調查，製造業連 3 月下滑，減少 1.16 點至 87.96 點，惟下滑幅度已有縮減，服務業測驗點連 2 月上揚至 99.36 點，較上月增加 0.17 點，營建業測驗點則再度轉為上揚 2.30 點至 95.77 點。

台經院說明，由於製造業生產指數、出口和外銷訂單金額均較上月下滑，使製造業看壞當月景氣表現的廠商比例，明顯高於看好。

不過，服務業受惠於股市表現亮眼，有助金融相關服務業看好當月景氣。

營建業方面，營造業未來半年景氣能見度較佳，反映公共工程推動力道再擴大、政府開放營造業有條件申請移工方案將於 8 月正式上路所致。

台經院進一步說明，製造業認為當月景氣為「好」比率為 11.5%，較 5 月減少 9.4 個百分點，「壞」的比率則為 41.6%，月增 12.9 個百分點，有超過 40% 比例以上的鋼鐵基本工業、化學工業、金屬製品業、石油及煤製品業與橡膠製品業廠商看壞當月，而電子機械業和機械設備製造修配業，看法則多偏向普通。

整體製造業廠商對未來半年景氣看法上，看好者減少 6.7 個百分點至 21.5%，看壞者增加 3.9 個百分點至 29.3%，除了非金屬礦物業看好，化學工業、石油及煤製品業與橡膠製品業則看壞，其餘製造業廠商法多持平。

服務業調查部分，銀行業、證券業和保險業較看好當月，零售業、批發業、餐旅業和運輸倉儲業對當月景氣看法偏向保守；對於未來半年，服務業均較看好，且有超過一半以上比例的餐旅業、證券業和保險業業者看好。