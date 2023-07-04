住宿餐飲業績強強滾 6月我非製造業NMI連8月擴張

中華經濟研究院今 (4) 日公布 6 月我國非製造業經理人指數 (NMI) 為連續 8 個月擴張，指數回升 2.6 個百分點至 54.6%，且未來展望指數自去年 4 月以來首次擴張，並大幅攀升 8.3 個百分點至 50.1%。

圖表：中經院提供。

中經院說明，NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用擴張，供應商交貨時間轉為上升。

其中，商業活動指數已連 5 個月擴張，指數攀升 1.6 個百分點至 54.8%。

人力僱用連 4 個月擴張，指數攀升 2.4 個百分點至 55.9%，並創去年 1 月以來最快擴張速度。

而供應商交貨時間 (受託工作完成時間) 僅維持 1 個月下降，隨即轉為上升 (高於 50.0%)，指數回升 3.1 個百分點至 52.7%。

採購價格 (營業成本) 指數連續 90 個月上升 (高於 50.0%)，惟本月指數續跌 3.0 個百分點至 58.8%，是 2020 年 12 月以來首次滑落至 60.0% 以下，仍反映在內需消費的通膨壓力。

從八大產業來看，6 月五大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為金融保險業 (64.7%)、住宿餐飲業 (64.6%)、教育暨專業科學業 (57.0%)、營造暨不動產業 (52.6%) 和零售業 (51.4%)。

批發業 (42.3%)、資訊暨通訊傳播業 (47.1%) 與運輸倉儲業 (47.2%)NMI，則呈現緊縮。

五大產業回報未來六個月展望擴張 住宿餐飲業達 7 成

對於未來半年，五大產業回報未來六個月展望擴張，各產業依指數擴張速度排序為住宿餐飲業 (70.8%)、金融保險業 (56.3%)、零售業 (56.3%)、教育暨專業科學業 (54.7%) 和運輸倉儲業 (51.9%)；惟營造暨不動產業 (32.8%)、批發業 (42.9%) 與資訊暨通訊傳播業 (46.2%) 緊縮。