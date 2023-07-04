我6月製造業PMI終結連3跌 回升至4個月來高點

中華經濟研究院今 (4) 日公布 6 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，雖連 4 個月緊縮，惟緊縮速度大幅趨緩，指數回升 7.0 個百分點至 48.3%，終結連 3 跌，並創 4 個月來相對高點，中經院院長葉俊顯認為，當前製造業情勢可解讀為「五窮並未六絕」，且下半年有望逐步復甦。

此次 PMI 五項組成指標中，新增訂單和生產轉為擴張，人力僱用呈緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮。

中經院指出，新增訂單中斷連 3 個月緊縮轉為擴張，指數更由 2012 年 7 月創編以來最快緊縮速度 (34.3%) 大幅回升 18.4 個百分點至 52.7%。

而生產指數也中斷連續 2 個月緊縮轉為擴張，指數同樣大幅回升 14.0 個百分點至 50.9%。

另一方面，製造業未來六個月展望指數雖連續 14 個月緊縮，惟指數在 5 月重跌 6.7 個百分點後，隨即回升 6.7 個百分點至 44.9%，顯示下半年有望逐步復甦。

從各產業來看，6 月有四大產業回報 PMI 緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (44.3%)、基礎原物料產業 (44.4%)、化學暨生技醫療產業 (48.1%) 和電子暨光學產業 (48.8%)。

但食品暨紡織產業 (53.0%)、交通工具產業 (52.7%) 則回報 PMI 擴張。

對於未來六個月展望，仍有五大產業呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為基礎原物料產業 (34.1%)、交通工具產業 (40.9%)、電力暨機械設備產業 (43.8%)、食品暨紡織產業 (45.7%) 和電子暨光學產業 (48.4%)，僅化學暨生技醫療產業 (50.0%) 轉為回報未來展望為持平。