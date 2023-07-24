台灣6月工業、製造業生產指數連13黑 經部看好下半年逐季好轉

經濟部統計處公布，台灣 6 月工業生產指數 83.86、年減 16.63%；製造業生產指數 83.03、年減 17.15%，兩項指數均為連 13 黑，但經濟部預估，在 AI 及電子新品挹注下，下半年兩指數有望逐季回升。

經濟部統計處表示，今 (2023) 年第 2 季工業生產指數 81.86、年減 18.29%；第 2 季製造業生產指數 81.13、年減 18.91%；統計上半年工業生產指數 82.15、年減 17.59%，製造業生產指數 81.59、年減 18.29%，兩者減幅皆為 2010 年以來最大。

根據經濟部預估，7 月製造業生產指數 82.95 到 86.95，年減幅約落在 13% 到 17% 區間。

進一步看主要產業，包括電子零組件、化學原料及肥料、基本金屬、電腦電子光學製品、機械設備、汽車及其零件等皆為負成長，其中電腦電子光學製品、汽車與其零件則是由正轉負。

經濟部統計處副處長黃偉傑指出，消費性電子產品需求轉弱，壓抑半導體、電腦及周邊零組件生產動能，但所幸伺服器、無線通信設備需求帶動生產需求增加，抵銷半導體需求衰退減幅。

另外，汽車及其零件，6 月生產指數由正轉負，主要是國內大廠調整產線，加上外銷訂單縮水而減產所致。

黃偉傑認為，目前觀察 6 月存貨量指數由正轉負，意味市場已開始消化庫存；展望後市，預期在 AI 及電子新品帶動下，今年下半年的工業生產指數可望逐季回升「第 4 季可望比第 3 季來得好」。