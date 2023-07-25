〈台股盤前要聞〉券商上半年近翻倍賺、大立光配息出爐 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。AI 題材炒熱台股行情，券商也跟著受惠，根據證交所統計，前 6 月稅後純益 363.94 億元、年增幅 97.23%；大立光董事會通過上半年盈餘擬配發每股現金股息 26.5 元，盈餘配發率爲 50.64%，將於 8 月 17 日除息。以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

AI 助燃台股多頭 全體券商上半年賺逾 360 億元、年增近乎翻倍

AI 題材炒熱台股行情，券商也跟著受惠，根據證交所統計，全體券商 6 月稅後純益 108.14 億元，月增 82.42%；累計前 6 月稅後純益 363.94 億元、年增幅 97.23%。閱讀全文...

大立光上半年 EPS 52.33 元 擬配息 26.5 元 配發率 50.64%

光學元件類股股王大立光 (3008-TW) 今 (2023) 年上半年財報昨 (24) 日出爐，稅後純益 69.85 億元，每股純益爲 52.33 元；同時大立光董事會並通過對上半年盈餘配發每股現金股息 26.5 元，盈餘配發率爲 50.64%，將於 8 月 17 日除息交易，股利 9 月 14 日發放。閱讀全文...

鴻海收購 ZF 集團子公司 50% 股權 強化乘用車底盤布局

鴻海 (2317-TW) 昨 (24) 日宣布，擬以 5 億歐元內、約新台幣 174 億元，收購 ZF Friedrichshafen AG 旗下製造與組裝乘用車車軸系統子公司，ZF Chassis Modules GmbH 的 50% 股權，加速並擴大雙方與頂級汽車客戶以及相關供應鏈商機。閱讀全文...

帆宣美國業務新進展 今年展望優預期

帆宣 (6196-TW) 受惠美國、中國兩大地區需求熱絡，上半年營收表現年增 28% 優於產業平均，近期傳出帆宣在美國當地工程狀況良好，取得更多訂單，帶動今年營運從持平轉為小幅成長。閱讀全文...

穩得啖 AI 商機 TLVR 電感、高效散熱件小量出貨

AI 趨勢明確，EMC 與線路保護元件廠穩得 (6761-TW) 也積極擴大布局，目前應用在 AI 伺服器的 TLVR 電感已小量出貨，EMI 屏蔽加高效能散熱機構件也送樣伺服器代工廠，受惠 AI 伺服器需求起飛，穩得營運也增添新柴火。閱讀全文...

散戶雄兵與外資大對作？這 2 項指標反著走 央行給答案

中央銀行昨 (24) 日公布 6 月金融情況，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額連 6 增，較上月續增 668 億元至 3 兆 3310 億元，續創新高，不過，外國人新台幣存款卻創近 3 年低點，外資成交比重也是 2 月以來又見降至 30% 下，對此，央行認為，外資並不是對台股沒有信心，而是全球資產配置變化。閱讀全文...

台泥旗下能元高鎳電池需求暢旺 訂單能見度達年底

台泥 (1101-TW) 旗下能元科技目前高階高鎳電池接暢旺，不僅能見度已到年底，客戶也開始洽詢明年訂單，應用方面，則鎖定電動飛行器 (eVTOL)、電動超跑、電動重機等高階應用，跟日、韓及大陸等國際競爭中區隔定位。閱讀全文...