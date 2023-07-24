「外冷內熱」 台灣批發業營業續悶、零售餐飲同步成長

經濟部今 (24) 日公布台灣批發、零售及餐飲業營業額統計，持續呈現「外冷內熱」現象，批發營業額 9655 億元、年減 11.4%，連 8 黑；零售營業額 3719 億元、年增 13.9%、連 22 紅，餐飲業則年增 34.7%，連續 14 個月正成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，如無意外，零售及餐飲業全年營業額可望再創新高；但由於零售、餐飲去年下半年在疫後復甦帶動下，墊高營業額基期，因此預期下半年起，年增幅將逐漸縮小。

黃偉傑指出，零售業營業額年增幅預計自第 3 季起降至個位數增幅，餐飲業則從第 4 季起年增幅縮小為個位數。

根據經濟部預測，零售業 7 月營業額約 3794 億元到 3902 億元、年增幅約 5.8% 到 8.8%；餐飲業 7 月營業額約 849 億元到 872 億元、年增幅約 12% 到 15%。

經濟部統計處表示，6 月批發業營業額 9655 億元，年減 11.4%，主因受全球通膨升息影響，終端消費動能續疲，產業鏈持續調整庫存，抑低下游採購力道，加以國際原物料價格走跌，導致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減 16.8%、17.7% 及 26.2%。

另外，汽機車批發業因新車供應提升及經銷商拉貨力道增加，年增 13.0%。綜計上半年營業額為 5 兆 6129 億元、年減 12.3%。

零售業部分，單月營業額 3719 億元、年增 13.9%，主要是疫後國內出遊人潮增加、國境解封帶動觀光客回升，加上年中慶及連假集客效應，帶動百貨公司、布疋及服飾品零售業、其他綜合商品零售業、食品飲料及菸草零售業分別年增 30.4%、22.2%、53.8% 及 8.4%。

至於汽機車零售業受惠新式車款熱銷，以及車商夏季促銷活動挹注，推升營業額年增 45.0%；資通訊及家電設備零售業則因消費型電子產品買氣偏弱，年減 5.5%，統計上半年營業額共 2 兆 2274 億元，創歷年同期新高、年增 9.0%。

在網路銷售額部分，第 2 季零售業網路銷售額 1235 億元，為歷年同季最高，但因適逢上年同季國內疫情相對高峰，比較基期偏高，僅年增 0.5%。

餐飲業 6 月營業額 834 億元、年增 34.7%，主要受惠端午連假及謝師宴等聚餐商機，加上天氣炎熱帶動冰飲品需求增加所致；另外，外燴及團膳承包業受惠航班旅運人次回升，去年同期部分學校因疫情停課，使得基期較低，因此年增幅大增 71.8%；統計上半年營業額為 5038 億元，創歷年同期新高，年增 26.3%。

