散戶雄兵與外資大對作？這2項指標反著走 央行給答案

中央銀行今 (24) 日公布 6 月金融情況，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額連 6 增，較上月續增 668 億元至 3 兆 3310 億元，續創新高，不過，外國人新台幣存款卻創近 3 年低點，外資成交比重也是 2 月以來又見降至 30% 下，對此，央行認為，外資並不是對台股沒有信心，而是全球資產配置變化。

央行統計，6 月證券劃撥存款餘額不僅連續第 6 個月突破 3 兆元，更首次超過 3.3 兆元，創新高紀錄，主要是因 6 月台股不錯，成交值擴大，吸引資金轉入。

不過，值得留意的是，外國人新台幣存款下滑至 1913 億元，創 2020 年 7 月以來新低，且 6 月外資占台股成交比重再度降至 30% 之下，來到 29.6%，月減 3.1 個百分點，反觀自然人成交比重上揚至 58.5%，月增 1.7 個百分點。

對此，央行說明，6 月外資仍是淨匯入，匯入本金 35.59 億美元，略較上月低，但由於上市櫃公司陸續發放股利，合計約 700 億元，使外資 6 月下旬才轉為淨匯出，不能說外資對台股沒有信心，應是其全球資產配置所需，近幾個月外資成交比重在 30% 上上下下，並無明顯下滑趨勢。

隨著 7-8 月發放股利高峰期到來，央行估算，7 月將發放約 9900 億元，而外資領完龐大股利後會直接匯出，或是資金繼續停泊在台股，值得觀察。

央行強調，目前國內資金市場仍平穩充裕，並沒有緊俏現象。

另外，6 月外匯存款期底餘額略較上月下滑 1 億元至 8 兆 8207 億元，主要因出口連續 10 個月負成長，影響廠商出口貨款收入，且經過一年多的升息循環，外幣利率高促使企業較積極償還外幣借款，同時還有國人海外旅行升溫所致。

央行今日也公布 6 月 M1B 和 M2 年增率統計，分別下降為 2.35%、5.93%，反映放款與投資年增率下降；累計上半年 M1B 和 M2 平均年增率分別為 2.51%、6.55%。